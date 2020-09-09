Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт

В середине августа специалисты Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщали, что в июле 2020 г. российские банки выдали около 600 000 кредитных карт – на 27% больше, чем в июне, и почти вдвое больше, чем в первый месяц карантина – в апреле.