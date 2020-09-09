Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт
Число используемых депозитных и кредитных карт во II квартале 2020 г. снизилось на 4,5 млн штук, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ЦБ. По данным регулятора, снижение стало наибольшим за последние пять лет.
Число используемых карт по итогам II квартала 2020 г. сократилось на 2,3% до 190,3 млн штук. В результате общее количество выпущенных карт в апреле – июне 2020 г. выросло только на 500 000. Подобное резкое снижение числа используемых банковских карт фиксировалось последний раз в 2015 г.: число используемых карт тогда уменьшилось на 4 млн.
В середине августа специалисты Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщали, что в июле 2020 г. российские банки выдали около 600 000 кредитных карт – на 27% больше, чем в июне, и почти вдвое больше, чем в первый месяц карантина – в апреле.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты объясняли рост реализацией отложенного спроса, так как во время пандемии выдачи кредитных карт могли сократиться из-за карантинных ограничений, препятствующих посещению клиентами офисов и из-за нежелания заемщиков и кредиторов идти на повышение объемов задолженностей в условиях экономической неопределенности.