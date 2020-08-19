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Россияне соскучились по кредиткам

Выдачи кредитных карт за месяц увеличились почти на треть
Михаил Сидоров
Максим Стулов / Ведомости

Российские банки выдали в июле 2020 г. около 600 000 кредитных карт – на 27% больше, чем в июне, и почти вдвое больше, чем в первый месяц карантина – в апреле. Однако даже эти результаты значительно – на 39% – уступают показателям июля прошлого года, подсчитали специалисты Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Суммарный одобренный кредитный лимит по выданным в нынешнем июле картам составил без малого 41 млрд руб., что на 27% больше, чем в прошлом месяце, но практически вдвое меньше прошлогоднего показателя. А средний одобренный лимит составил 69 000 руб. против 82 000 годом ранее. Зато средняя полная стоимость кредита снизилась на 1,1% до 25,1% годовых.

Гендиректор ОКБ Артур Александрович констатирует, что объемы выдачи постепенно возвращаются к мартовскому уровню. Тем не менее, на его взгляд, крайне маловероятно, что во втором полугодии выдачи кредитных карт достигнут прошлогодних показателей, ведь еще до пандемии и кризиса, в январе – марте, они на 10–15% уступали результатам аналогичного периода 2019 г. При этом банки, опасаясь массовых просрочек, заметно сократили средний размер одобренного лимита по картам. «И если ставки по займам наличными снизились до рекордных уровней, то по кредитным картам удешевление полной стоимости кредита оказалось не столь заметным и лишь приблизилось к значениям середины 2018 г.», – отмечает Александрович.

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Эксперты связывают рост выдачи кредитных карт с реализацией отложенного спроса. «Во время пандемии новые карты почти не выдавались из-за карантинных ограничений, препятствующих посещению клиентами офисов и в связи с нежеланием заемщиков и кредиторов идти на повышение объемов задолженностей в условиях экономической неопределенности», – отмечает вице-президент – старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова. Теперь и банки, и их клиенты наверстывают упущенное. Но к концу года, по мнению Ульяновой, «новые выдачи потребительских кредитов будут, скорее, стагнировать и кредитные карты не станут исключением».

Профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков, в целом соглашаясь с позицией Moody’s, тем не менее отмечает, что за время пандемии банки существенно усовершенствовали свою клиентскую политику в области кредитных карт, в частности увеличили сроки беспроцентной выдачи наличных с карт, и продолжают агрессивно работать с зарплатными клиентами. Так что грядущее снижение темпов может оказаться небольшим.

Аналитики Промсвязьбанка настроены оптимистичнее. Они обращают внимание на то, что сейчас возвращается к докоронакризисному уровню объем ежемесячных расходов населения. Тем более к сегодняшнему дню большинство клиентов стали оплачивать с помощью кредитных карт товары повседневного спроса, хотя еще 3–4 года назад предпочитали оплачивать кредиткой лишь крупные покупки. Поэтому спрос на кредитные карты в определенной степени обусловлен в том числе и восстановлением потребления, отмечают в банке.

«Ставки по кредитным картам в этом году не повышались, – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Промсвязьбанка. – Хотя в случае с кредитными картами процентные ставки не являются критически важным показателем для клиентов. При выборе кредитной карты люди чаще всего оценивают срок льготного периода и условия начисления кэшбэка, около половины клиентов укладываются в льготный период».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных