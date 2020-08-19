Россияне соскучились по кредиткам

Гендиректор ОКБ Артур Александрович констатирует, что объемы выдачи постепенно возвращаются к мартовскому уровню. Тем не менее, на его взгляд, крайне маловероятно, что во втором полугодии выдачи кредитных карт достигнут прошлогодних показателей, ведь еще до пандемии и кризиса, в январе – марте, они на 10–15% уступали результатам аналогичного периода 2019 г. При этом банки, опасаясь массовых просрочек, заметно сократили средний размер одобренного лимита по картам. «И если ставки по займам наличными снизились до рекордных уровней, то по кредитным картам удешевление полной стоимости кредита оказалось не столь заметным и лишь приблизилось к значениям середины 2018 г.», – отмечает Александрович.