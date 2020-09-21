Миллиардеры по всему миру выводят акции своих компаний с бирж

Компания была основана в 2007 г. как фабрика стартапов – она создала или помогла встать на ноги более чем 200 стартапам, в том числе таким известным проектам, как Zalando (европейский онлайн-ритейлер, скопировавший модель американского Zappos) и Delivery Hero (европейский сервис доставки еды). Первичное размещение акций Rocket Internet в 2014 г. стало крупнейшим на Франкфуртской бирже за семь лет, но в первый день торгов акции обвалились на 13% – один из худших результатов в истории IPO европейских компаний. Компания разместила акции по цене 42,5 евро и привлекла в рамках IPO более 1,4 млрд евро. Цена закрытия 31 августа составила 18,95 евро (снижение с начала года на 15%), а Rocket Internet предложила выкупить акции по 18,57 евро за штуку.