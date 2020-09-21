Миллиардеры по всему миру выводят акции своих компаний с бирж

Миллиардеры по всему миру выводят акции своих компаний с биржБыть частной, а не публичной компанией сейчас и спокойнее, и выгоднее
Делистинг и выкуп акций публичных компаний набирает обороты. Миллиардеры – от японца Масаёси Сона до француза Патрика Драи – задумываются о том, чтобы увести свои ведущие предприятия из-под пристального внимания фондовых рынков. Частным компаниям не страшна растущая волатильность на биржах и, как следствие, излишняя нервозность акционеров. Кроме того, им проще договариваться с владельцами (которых немного по сравнению с публичными компаниями) по таким вопросам, как выделение средств на развитие или выплата дивидендов. Вдобавок частные компании не обязаны регулярно публиковать подробную финансовую отчетность. Важно и то, что биржи, как отмечают главы компаний, перестали быть основным каналом привлечения капитала – инвестиции на развитие компании сегодня можно получить многими способами.
По данным агентства Bloomberg, с начала 2020 г. компании потратили на выкуп своих акций $26 млрд, что на 2500% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «В последние пару лет мы не только наблюдаем, как частные компании откладывают выход на биржи, но и становимся свидетелями того, как набирает силу обратный тренд – публичные компании торопятся уйти с бирж. Повышенная волатильность на рынках из-за пандемии в последние месяцы только ускорила этот процесс», – рассказала Bloomberg глава отдела рынков частного капитала в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке UBS Group Изабель Толедано-Кутсурис.
Как отмечает Bloomberg, миллиардеры по всему миру также извлекают пользу из текущего низкого уровня котировок акций своих компаний вследствие общего спада на фондовых рынках, вызванного пандемией. Выкупу акций по привлекательной цене также благоприятствует общий спад деловой активности – объем сделок по слияниям и поглощениям компаний за первые восемь месяцев 2020 г. снизился на 33% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом фонды инвестиций в частные компании, которые традиционно скупали потерявшие популярность активы, в текущем году тоже сбавили обороты: инвестиции этих фондов упали на 15%, несмотря на рекордные объемы свободных средств.
В Азии
В Азиатско-Тихоокеанском регионе за последние месяцы было объявлено о нескольких громких выкупах.
В частности, в Китае, где котировки акций сильно колеблются не только из-за пандемии, но и на фоне постоянного потока новостей о ходе торговой войны Вашингтона с Пекином, все больше публичных компаний задумываются о выходе с биржи. Миллиардер из Гонконга Питер Ву, сделавший состояние на торговле недвижимостью, завершил выкуп своей компании Wheelock and Company, одного из крупнейших девелоперов в регионе, история которого началась с середины XIX в. Ву выкупил акции Wheelock and Company по цене на 52% выше рыночной.
А гонконгская семья Фэн, которой принадлежит одна из крупнейших торговых компаний мира – основанная в 1906 г. Li & Fung (логистика и дистрибуция одежды, аксессуаров и другой продукции), – выкупила акции своей компании по цене 1,25 гонконгского доллара, что на 94% меньше их пиковой цены в 2011 г. «В свете глобальной экономической неопределенности процесс реструктуризации компании рискует затянуться. Мы считаем, что этот процесс пройдет более эффективно вдали от фондовых рынков», – заявил генеральный директор Li & Fung Спенсер Фэн в марте, объявляя о предложении по выкупу акций.
Общий объем сделок по выкупу акций гонконгских компаний с начала года, по данным Refinitiv, превысил $9 млрд. «Чем дольше на рынках превалирует негативный настрой, тем выше шансы на успешный выкуп, ведь его предлагаемая стоимость хоть и превышает рыночную, все же обычно существенно ниже базовой оценки активов компании из-за этого пессимизма», – отмечает в интервью South China Morning Post генеральный директор компании по управлению активами China Hong Kong Capital Asset Management Кенни Тан Син-инь.
Китай не единственная азиатская страна, где миллиардеры выводят свои компании с бирж. В мае индийский миллиардер Анил Агарвал объявил о намерении выкупить у миноритарных акционеров пакеты акций своей компании Vedanta. Это крупнейшая в Индии горнодобывающая и металлургическая компания со штаб-квартирой в Лондоне, акции которой котируются на Лондонской и Нью-Йоркской фондовых биржах. Бизнесмен предложил $1,16 за акцию, что на 9,9% выше рыночной стоимости. К моменту предложения котировки акций Vedanta снизились с начала года на 40%. «Акции Vedanta торгуются с огромным дисконтом к их реальной ценности из-за внутренних проблем с управлением в компании, вызывавших недовольство крупных институциональных акционеров. В таких условиях понятно, что Агарвал недоволен рыночной стоимостью своей компании», – заявил Bloomberg исполнительный вице-президент финансовой компании IIFL Securities Санджив Бхасин.
Как сообщило Bloomberg 13 сентября со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, Масаёси Сон, глава японской холдинговой компании SoftBank, одного из самых крупных и влиятельных мировых инвесторов в технологические компании, возобновил переговоры с акционерами компании о возможности выкупа ее акций. Эта японская компания является, в частности, крупнейшим акционером Alibaba (27,5%) и T-mobile (24%), а также имеет доли в десятках других технологических компаний, включая Uber и Slack. Сон и акционеры SoftBank недовольны растущей разницей между рыночной капитализацией компании ($130 млрд) и размером ее портфеля инвестиций ($343 млрд на начало 2020 г.). Переговоры о выводе акций SoftBank с биржи ведутся с акционерами компании с переменным успехом с 2015 г. Многие акционеры-ветераны выступают против.
16 сентября стало известно, что SoftBank и южнокорейская компания Naver выступили с предложением о выкупе акций к миноритарным акционерам японской корпорации Line, которая владеет популярным одноименным мессенджером. Котировки акций Line в этом году держатся на уровне в 5370 иен за акцию, и SoftBank предложила выкупить их по цене в 5380 иен за акцию. Сон рассчитывает сделать Line частной компанией, объединить ее с принадлежащей ему Yahoo Japan и таким образом создать на японском рынке ведущего игрока в области интернет-технологий.
В Европе
1 сентября о намерении провести делистинг акций своей компании Rocket Internet с Франкфуртской биржи объявил ее генеральный директор, известный немецкий инвестор и миллиардер Оливер Самвер. По его мнению, размещение акций на бирже в настоящее время уже не является для компаний лучшим способом привлечения средств. Для финансирования дальнейшего развития Rocket Internet рассчитывает на частные инвестиции. В первом полугодии 2020 г. Rocket Internet понесла убыток на 12 млн евро, хотя за аналогичный период прошлого года прибыль составила 548 млн евро.
Компания была основана в 2007 г. как фабрика стартапов – она создала или помогла встать на ноги более чем 200 стартапам, в том числе таким известным проектам, как Zalando (европейский онлайн-ритейлер, скопировавший модель американского Zappos) и Delivery Hero (европейский сервис доставки еды). Первичное размещение акций Rocket Internet в 2014 г. стало крупнейшим на Франкфуртской бирже за семь лет, но в первый день торгов акции обвалились на 13% – один из худших результатов в истории IPO европейских компаний. Компания разместила акции по цене 42,5 евро и привлекла в рамках IPO более 1,4 млрд евро. Цена закрытия 31 августа составила 18,95 евро (снижение с начала года на 15%), а Rocket Internet предложила выкупить акции по 18,57 евро за штуку.
А 11 сентября стало известно, что французский бизнесмен Патрик Драи намерен потратить 2,5 млрд евро на выкуп находящихся в обращении на бирже Euronext акций его телекоммуникационной компании Altice. Драи предложил 4,11 евро за акцию, что на 23,8% выше стоимости закрытия 10 сентября. Такое предложение оценивает Altice в 4,9 млрд евро. С начала года акции компании упали на 28% из-за высокого уровня ее долговой нагрузки, и, хотя в последнее время положение компании улучшилось, волатильность на рынках продолжает оказывать негативное влияние на стоимость ее акций. «Проведя делистинг, мы сможем лучше сосредоточиться на достижении долгосрочных целей как частная компания», – говорится в официальном заявлении Altice.