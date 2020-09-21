Политика ЦБ приносит прибыль брокерам

Политика ЦБ приносит прибыль брокерамБлагодаря низким ставкам брокерские компании планируют удвоить прибыль
Брокерские компании значительно улучшат основные показатели деятельности в 2020 и 2021 гг. вследствие роста объема биржевых торгов. За первое полугодие объем торгов увеличился на 91%, продолжится рост и в будущем году, прогнозируют аналитики Национального рейтингового агентства (НРА).
Как отмечается в обзоре НРА «Рынок брокерских организаций. Прогноз до 2021 года», при сохранении низких ставок по банковским вкладам (до 6%) в будущем году брокеры смогут удвоить свою чистую прибыль. Дело в том, что ставки по депозитам при этом будут оставаться рекордно низкими, что заставит все большее количество россиян искать возможности для приумножения накоплений на фондовом рынке. В то же время брокерские компании смогут снизить ряд операционных расходов. В частности – на аренду офисов в связи с внедрением режима удаленной работы. «В целом операционная эффективность брокерских организаций в 2020–2021 гг. будет равномерно возрастать, – уверены аналитики НРА. – Комиссионные доходы будут увеличиваться опережающими темпами по сравнению с операционными расходами, что будет поддерживаться высокими биржевыми клиентскими оборотами».
Представители Московской биржи согласны с этими прогнозами. Они отмечают, что рост прибыли брокеров будет стимулироваться еще и увеличением времени торгов (в июне стартовала вечерняя сессия на рынке акций, а в 2021 г. с 7 утра будет запущена утренняя сессия на валютном и срочном рынках), а также расширением количества инструментов (в августе начались торги иностранными акциями, их список будет постоянно расширяться). «Ежемесячно на биржу приходят 300 000 новых частных инвесторов, в августе этот показатель достиг 515 000 человек, – сообщают в пресс-службе биржи. – По нашей оценке, к концу нынешнего года количество частных инвесторов превысит 7 млн человек, а в 2021 г. увеличится до 10 млн. В текущих условиях мы ожидаем и дальнейший рост клиентской активности».
7 миллионов
частных инвесторов будет торговать на Московской бирже к концу этого года, а в 2021 году их число увеличится до 10 млн
Сами брокеры и управляющие компании тоже смотрят в будущее с острожным оптимизмом. «Пока все складывается в пользу роста результатов, но говорить, что тренд будет длиться бесконечно, было бы опрометчиво, – считает Олег Чихладзе, директор по брокерскому бизнесу «БКС брокера». – В целом, если не брать форс-мажорные ситуации, мы планируем расти двузначными темпами». Также он отмечает, что повышение операционной эффективности за счет цифровой автоматизации позволяет экономить при росте масштабов бизнеса, но требует больших инвестиций. «На рынке идет гонка цифровых приложений, поэтому говорить, что бизнес становится маржинальнее, было бы слишком оптимистично», – отмечает Чихладзе.
По словам Александра Дуброва, заместителя гендиректора «Открытие брокера» по электронной торговле, основная причина повышения финансовых результатов брокерских компаний – высокий спрос на инвестиции со стороны граждан, рост транзакционных доходов и доходов от фондирования клиентских операций. Но при этом он не ожидает снижения операционных расходов. «Напротив, рост клиентской базы, ее транзакционной активности, необходимость внедрения новых продуктов потребуют увеличения операционных расходов», – считает Дубров.
Гендиректор УК «Перамо инвест» Ольга Мещерякова отмечает, что росту клиентской базы, помимо прочего, способствует удобство мобильных приложений и применение «Единого брокерского счета». Особую роль в этом процессе, на ее взгляд, начинают играть финансовые маркетплейсы. «Все они планируют выступить некой площадкой реализации финансовых услуг, стараются рассказать понятным языком о мире финансов и сделать инвестиции более доступными», – говорит Мещерякова. Вместе с тем, по ее словам, на рынке брокерских организаций неизбежна консолидация. «Мировая тенденция последних лет такова, что брокеры отменяют комиссии за торговлю. Яркий пример этого – финансовый стартап Robinhood, – отмечает глава «Перамо инвеста». – Поэтому российским брокерам придется подстраиваться под реалии текущего времени и замещать выпадающие доходы от комиссии за торговлю другими видами доходов. А вот какими именно, это еще предстоит увидеть».
Некоторые аналитики и вовсе сомневаются, что брокеры повысят финансовые результаты. Например, по мнению Игоря Чернова, младшего директора по корпоративным и суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА», чтобы доходы в 2021 г. были выше 2020 г. от существующих клиентов, необходима еще более значительная волатильность на рынках, еще более значительная неопределенность и еще более низкие рублевые ставки по депозитам. «Но с волатильностью и неопределенностью с нынешним годом сложно будет соперничать, – отмечает он. – А возможность дальнейшего снижения ставок у Банка России если и есть, то небольшая».