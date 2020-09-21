Политика ЦБ приносит прибыль брокерам

Представители Московской биржи согласны с этими прогнозами. Они отмечают, что рост прибыли брокеров будет стимулироваться еще и увеличением времени торгов (в июне стартовала вечерняя сессия на рынке акций, а в 2021 г. с 7 утра будет запущена утренняя сессия на валютном и срочном рынках), а также расширением количества инструментов (в августе начались торги иностранными акциями, их список будет постоянно расширяться). «Ежемесячно на биржу приходят 300 000 новых частных инвесторов, в августе этот показатель достиг 515 000 человек, – сообщают в пресс-службе биржи. – По нашей оценке, к концу нынешнего года количество частных инвесторов превысит 7 млн человек, а в 2021 г. увеличится до 10 млн. В текущих условиях мы ожидаем и дальнейший рост клиентской активности».