ГЧП приглашают на долговой рынок

ГЧП приглашают на долговой рынокСекьюритизация проектов государственно-частного партнерства создаст рынок объемом 800 млрд
Высоконадежным долговым инструментом для инвесторов в перспективе могут стать облигации, выпущенные в рамках секьюритизации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Потенциальный объем этого рынка эксперты рейтингового агентства «Эксперт РА» оценили в 800 млрд руб. Соответствующие выводы представлены в исследовании «Секьюритизация проектов ГЧП: современная техника доступна».
Авторы исследования ссылаются на данные платформы «Росинфра», согласно которым в России на август 2020 г. реализуются свыше 2800 проектов ГЧП, общий объем инвестиций которых составляет порядка 3,5 трлн руб., включая 2,6 трлн руб. частных инвестиций. В рамках этих проектов под рефинансирование через сделки секьюритизации теоретически могут попасть крупные проекты с объемом вложений более 3 млрд руб., которые уже вышли на эксплуатационную стадию. Потенциальный объем такого рынка в «Эксперт РА» оценили в 800 млрд руб. Когда речь идет о небольших по объему инвестиций проектах, авторы исследования допускают формирование их пула под секьюритизацию, но при условии соблюдения однородности и стандартности условий проектов и кредитной документации.
Эксперты уверены, что за счет структурирования и механизмов кредитного усиления инвесторам может быть предложен высоконадежный долговой инструмент. «Права требования в рамках проекта в эксплуатационной стадии соответствуют характеристикам, которые требует секьюритизация: долгосрочность и прогнозируемость денежных поступлений от стороны, обладающей, как правило, высокой кредитоспособностью, – отмечает Александра Веролайнен, управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования агентства «Эксперт РА». – Секьюритизация проектов ГЧП создает новый перспективный сегмент рынка долгового капитала, который характеризуется одновременно и высоким кредитным качеством, и направленностью на устойчивое развитие общества».
На днях вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил, что правительство планирует выпустить инфраструктурные облигации на 1 трлн руб., что позволит дать новый импульс комплексным проектам жилищного строительства, в которые войдет инженерная, социальная и транспортная инфраструктуры. При всех плюсах у инфраструктурных облигаций есть и ряд сложностей в практическом применении. Так, эксперты отрасли уже говорят о том, что они не очень подходят для решения вопросов развития транспортных и социальных задач на региональных рынках жилищного строительства. «Подавляющее большинство региональных проектов объективно низкомаржинальные и не позволяют застройщику финансировать расходы на социальную и транспортную инфраструктуры. Эти вопросы решались, как правило, за счет бюджетного финансирования. Соответственно, взять на себя дополнительные расходы даже при наличии такого инструмента застройщик все равно не сможет», – поясняет генеральный директор ГК «Кортрос» Станислав Киселев. На этом фоне облигации проектов ГЧП выглядят более привлекательными для инвесторов.
Экспертам понятны причины, по которым о секьюритизации проектов ГЧП заговорили именно сейчас, на волне стабильного снижения ключевой ставки ЦБ, потенциал которого считают еще до конца не исчерпанным. «Если раньше инвестор, особенно консервативный, по привычке довольствовался более надежными вкладами и ОФЗ, то сейчас из-за снижения ставок появился интерес к другим, возможно чуть более рискованным, но и более доходным инструментам», – поясняет Сергей Хестанов, советник гендиректора по макроэкономике «Открытие брокера». По его мнению, в идеале ГЧП создает предсказуемый и гарантированный государством денежный поток, который позволяет технически легко превратить его в облигацию с понятными параметрами. «С учетом падения ставок такие облигации могут быть интересны многим инвесторам, в том числе банкам и пенсионным фондам. Теоретически доходность этих активов будет выше, чем банковские вклады и ОФЗ, поэтому при наличии выбора, ликвидности и оферты эти облигации могут быть интересны и частным инвесторам», – убежден Хестанов.
С другой стороны, облигация, выпущенная под проект ГЧП, не самый известный инструмент для большинства инвесторов. Да и риски в такого рода проектах эксперты оценивают все же выше, чем в том же ОФЗ. «Интерес может серьезно вырасти, если ЦБ внесет эти облигации в ломбардный список, а рейтинговые агентства присвоят ценным бумагам высокий рейтинг», – считает Хестанов.