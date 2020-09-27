ГЧП приглашают на долговой рынок

Экспертам понятны причины, по которым о секьюритизации проектов ГЧП заговорили именно сейчас, на волне стабильного снижения ключевой ставки ЦБ, потенциал которого считают еще до конца не исчерпанным. «Если раньше инвестор, особенно консервативный, по привычке довольствовался более надежными вкладами и ОФЗ, то сейчас из-за снижения ставок появился интерес к другим, возможно чуть более рискованным, но и более доходным инструментам», – поясняет Сергей Хестанов, советник гендиректора по макроэкономике «Открытие брокера». По его мнению, в идеале ГЧП создает предсказуемый и гарантированный государством денежный поток, который позволяет технически легко превратить его в облигацию с понятными параметрами. «С учетом падения ставок такие облигации могут быть интересны многим инвесторам, в том числе банкам и пенсионным фондам. Теоретически доходность этих активов будет выше, чем банковские вклады и ОФЗ, поэтому при наличии выбора, ликвидности и оферты эти облигации могут быть интересны и частным инвесторам», – убежден Хестанов.