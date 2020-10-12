Morgan Stanley покупает одну из старейших фирм по управлению инвестициями

В прошлом году Morgan Stanley приобрел за $900 млн канадскую фирму Solium Capital по управлению опционами, получаемыми сотрудниками от работодателей, а в феврале 2020 г. – электронную трейдинговую платформу E*Trade за $13 млрд. Если в подразделении по управлению собственным капиталом клиентов Горману удалось поправить ситуацию, то подразделение по управлению инвестициями уже долгое время остается в банке проблемным. Сделка с Eaton Vance как раз и должна устранить эту проблему. В целом, как отмечает The Wall Street Journal, Горман выбрал стратегию отказа от рискованных торговых операций (которые уже не приносят таких доходов, как в 2000-х гг.) и укрепления операций по управлению собственным капиталом клиентов и управлению активами.