Morgan Stanley покупает одну из старейших фирм по управлению инвестициями

Morgan Stanley покупает одну из старейших фирм по управлению инвестициямиБанк уходит от трейдинга к более надежным операциям
Согласно выпущенному 8 октября официальному сообщению американского инвестиционного банка Morgan Stanley, сделка по приобретению Eaton Vance будет профинансирована акциями и денежными средствами. Акционеры Eaton Vance получат $28,25 и 0,5833 акции Morgan Stanley за каждую из своих акций. Это на 38% выше стоимости акций Eaton Vance на закрытии 7 октября. Фондовые рынки благосклонно восприняли сообщение о сделке: акции Morgan Stanley выросли на 1%, Eaton Vance – на 48%. Сделка должна быть одобрена регулирующими органами и, как рассчитывают стороны, будет завершена во II квартале 2021 г.
Как отмечает в интервью агентству Reuters аналитик банка Barclays Джейсон Голдберг, сделка поможет Morgan Stanley относительно недорогим способом добиться роста доходов и активов под управлением. Последние вырастут с $665 млрд на конец июня 2020 г. до $1,2 трлн после завершения сделки. Банк прогнозирует рост общего дохода с $3,8 млрд в 2019 г. примерно до $5 млрд в 2020 г. Кроме того, сделка позволит сократить издержки на сумму в $150 млн в год.
Сделка укрепляет репутацию генерального директора Morgan Stanley Джеймса Гормана как управленца, который достигает роста доходов через успешные слияния и поглощения. Еще работая в подразделении по управлению собственным капиталом клиентов, он в 2009 г. приложил руку к поглощению компании Smith Barney. Рентабельность подразделения тогда исчислялась однозначными числами, а сегодня составляет 25–30%.
В прошлом году Morgan Stanley приобрел за $900 млн канадскую фирму Solium Capital по управлению опционами, получаемыми сотрудниками от работодателей, а в феврале 2020 г. – электронную трейдинговую платформу E*Trade за $13 млрд. Если в подразделении по управлению собственным капиталом клиентов Горману удалось поправить ситуацию, то подразделение по управлению инвестициями уже долгое время остается в банке проблемным. Сделка с Eaton Vance как раз и должна устранить эту проблему. В целом, как отмечает The Wall Street Journal, Горман выбрал стратегию отказа от рискованных торговых операций (которые уже не приносят таких доходов, как в 2000-х гг.) и укрепления операций по управлению собственным капиталом клиентов и управлению активами.
Как сообщает Forbes со ссылкой на стратега финансового сектора агентства Morningstar Грегори Уоррена, вице-президента компании по управлению активами Deutsche Bank Securities Брайана Беделла и доцента бизнес-школы им. Макдоноу при Джорджтаунском университете Джеймса Энджела, сектор управления активами ждет консолидация. По мнению экспертов, для созревшего рынка вполне естественно искать сокращения издержек путем проведения сделок по слиянию и поглощению.
В начале октября аналитический сервис Refinitiv провел опрос аналитиков и выяснил, что они ожидают снижения чистого дохода американских банковских групп в III квартале 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение дохода JPMorgan Chase и Bank of America, которые занимают в стране 1-е и 2-е места по размеру активов соответственно, составило 30%, а у Citigroup и Wells Fargo, которые занимают 3-е и 4-е места, доход снизился примерно на 60%. У инвестиционных банков Goldman Sachs Group и Morgan Stanley, которые больше ориентированы на работу с рынками капитала, доход снизился на 5–10%.