Индекс NASDAQ 100 рекордно рухнул в сентябре

Индекс NASDAQ 100 рекордно рухнул в сентябреНо аналитики банка UBS предрекают рост индекса весной 2021 года
Американский фондовый индекс NASDAQ 100, в который входят 100 крупнейших технологических компаний, представленных на нью-йоркской бирже NASDAQ, в сентябре потерял 5,7% – это самое сильное падение c марта этого года, когда индекс упал на 7,7%. Однако, как сообщает Financial Times, при сохранении тенденции последних пяти лет технологический сектор поставит новые рекорды уже весной 2021 г.
Швейцарский финансовый холдинг UBS Group провел анализ котировок акций мировых технологических компаний с 2015 по 2019 г. и выяснил, что коррекция (падение больше чем на 10%) в середине рыночного цикла для таких акций длится в среднем месяц (от самого высокого показателя к самому низкому), за который сектор в целом обычно терял около 11%. А в следующие шесть месяцев наблюдался средний рост в 20%.
В этом году волатильность выше обычного, но принцип поведения рынка тот же. Весной за 38 дней по 31 марта акции технологических компаний подешевели на 31%, а затем подорожали на 70% в период с конца марта по конец августа. Применив выявленную закономерность к NASDAQ, аналитики UBS Group ожидают роста индекса в ближайшие полгода, несмотря на сентябрьский спад котировок. Примечательно, что даже с учетом мартовского и сентябрьского падений индекс NASDAQ 100 за девять месяцев 2020 г. вырос на 30% (для сравнения: индекс S&P 500 с начала года вырос меньше чем на 1%).
Инвесторы не теряют веры в сектор. «Наше принципиальное мнение о секторе не изменилось <...> Структурное смещение в сторону цифровых технологий и автоматизации происходит уже долгое время, и мы верим, что оно продолжится или даже ускорится на фоне пандемии», – рассказала Financial Times Мэри Никола, специалист PineBridge Investments.
Аналитики UBS Group подчеркивают, что, несмотря на прогнозы о скором росте акций компаний технологического сектора, «нужно диверсифицировать такие вложения». Инвесторам, большая часть активов которых приходится на самые дорогие акции технологических бирж, нужно пересмотреть свой портфель, чтобы выиграть и от роста других компаний сектора, сообщил Financial Times директор по инвестициям подразделения UBS Group по управлению частным капиталом UBS Global Wealth Management Марк Хефеле. По его словам, вырастут акции компаний, занимающихся облачными вычислениями, обработкой больших данных и 5G-технологиями.
При этом аналитики американского инвестиционного банка Morgan Stanley считают, что технологический сектор находится только на середине своего нынешнего падения. Рыночный стратег Morgan Stanley Майк Уилсон предупреждает, что показатели NASDAQ 100 могут опуститься до мартовских значений, что будет означать спад на 23% со 2 сентября, когда индекс поставил абсолютный рекорд в 12056 пунктов. «Вот что происходит, когда биржи так сильно расширяются: коррекции могут оказаться гораздо сильнее, но все равно оставаться в рамках общей тенденции к повышению», – сказал Уилсон в интервью агентству Bloomberg. По словам стратега, чрезмерный энтузиазм вокруг технологических компаний скоро сойдет на нет.