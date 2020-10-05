Индекс NASDAQ 100 рекордно рухнул в сентябре

В этом году волатильность выше обычного, но принцип поведения рынка тот же. Весной за 38 дней по 31 марта акции технологических компаний подешевели на 31%, а затем подорожали на 70% в период с конца марта по конец августа. Применив выявленную закономерность к NASDAQ, аналитики UBS Group ожидают роста индекса в ближайшие полгода, несмотря на сентябрьский спад котировок. Примечательно, что даже с учетом мартовского и сентябрьского падений индекс NASDAQ 100 за девять месяцев 2020 г. вырос на 30% (для сравнения: индекс S&P 500 с начала года вырос меньше чем на 1%).