Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

Метания Олега Тинькова вызывают подозрения у ЦБ и участников рынка

Банк России намерен проверить на предмет инсайдерской торговли сделки с акциями TCS Group и «Яндекса»
Надежда Померанцева Михаил Сидоров
Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков /Сергей Портер / Ведомости

22 сентября TCS Group Holding и «Яндекс» сообщили, что ведут переговоры о возможном слиянии. На этой новости акции обеих компаний резко подорожали. При этом, как отмечают аналитики, рынок отреагировал на объявление о сделке не вполне типично. Как правило, при сделках M&A акции продаваемой компании активно растут, а бумаги покупателя, наоборот, теряют в цене. Однако в случае с TCS Group и «Яндексом» бурным ростом отреагировали бумаги обеих компаний. Акции «Яндекса» на Московской бирже подорожали более чем на 15% – на максимуме стоимость акций поднималась до рекордной отметки 5653 руб. Депозитарные расписки TCS Group тоже обновили исторический максимум, подорожав на 12,79% до 2165 руб. за бумагу. Таким образом, за полтора дня после объявления о сделке совокупная капитализация группы TCS Group и «Яндекса» повысилась более чем на $2 млрд – с $26,1 млрд до $28,2 млрд.

А через три недели, 16 октября, стало известно, что переговоры сорваны и сделка не состоится. На фоне этой новости бумаги TCS Group на Московской бирже упали на 7,1% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии, а акции «Яндекса» – на 4,1%. В итоге в день, когда стало известно о прекращении переговоров, суммарная рыночная капитализация «Яндекса» и TCS Group упала сразу более чем на $3 млрд – до $25 млрд, т. е. примерно на $1 млрд ниже уровня, который был зафиксирован до объявления о переговорах.

Естественно, столь значительные колебания не могли пройти мимо Банка России. «Проверять будем в любом случае, – сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. – Это наша стандартная практика: мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли».

Ранее по теме: Топ-менеджер «Яндекса» объяснил срыв сделки по покупке «Тинькофф-банка»

Интерес регулятора подогревается и появившимися 14 октября слухами о том, что Олег Тиньков ведет переговоры о продаже своего банка не только с «Яндексом», но и с председателем совета директоров АФК «Система» Владимиром Евтушенковым. На этой новости депозитарные расписки АФК «Система» за день подорожали на 7,8% (с $6,36 до $6,84), но уже через сутки провалились до отметки $6,29.

Источник, близкий к Тинькову, в беседе с «Ведомостями» назвал информацию о его переговорах с МТС-банком (входит в АФК «Система») нелепостью. «Это просто не нужно ни им ни нам, – заявил он. – Понятно, что это был совершенно спланированный вброс, чтобы повлиять на рыночные котировки бумаг на бирже. Поэтому главный вопрос – кому это выгодно».

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что, даже если подозрения в инсайдерской торговле оправданны, непосредственные участники вряд ли имеют к этому отношение – с финансовой точки зрения им это невыгодно. Однако конфиденциальной информацией могли воспользоваться топ-менеджеры любой из компаний, которые оказались в курсе хода переговоров между «Тинькофф банком» и «Яндексом». «На мой взгляд, у этой истории есть нехороший привкус, и думаю, что это ощущают многие, кто имеет отношение к фондовому рынку, включая и Банк России, который является не только мегарегулятором и своеобразным гарантом справедливого ценообразования, но и борцом с манипуляциями и неправомочными инсайдерскими сделками, – говорит директор департамента риск-менеджмента АО «Ай кью джи управление активами» Александр Баранов. – Противоречивая информация о том, что «Тинькофф банк» продается то одной компании, то другой, то вообще не продается, должны заинтересовать соответствующее подразделение ЦБ. Не исключаю также, что кто-то из участников рынка может обратиться к Банку России с жалобой на происходящее и попросить разобраться, были ли в этой истории факты манипуляции и инсайдерской торговли».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных