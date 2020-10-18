Метания Олега Тинькова вызывают подозрения у ЦБ и участников рынка

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что, даже если подозрения в инсайдерской торговле оправданны, непосредственные участники вряд ли имеют к этому отношение – с финансовой точки зрения им это невыгодно. Однако конфиденциальной информацией могли воспользоваться топ-менеджеры любой из компаний, которые оказались в курсе хода переговоров между «Тинькофф банком» и «Яндексом». «На мой взгляд, у этой истории есть нехороший привкус, и думаю, что это ощущают многие, кто имеет отношение к фондовому рынку, включая и Банк России, который является не только мегарегулятором и своеобразным гарантом справедливого ценообразования, но и борцом с манипуляциями и неправомочными инсайдерскими сделками, – говорит директор департамента риск-менеджмента АО «Ай кью джи управление активами» Александр Баранов. – Противоречивая информация о том, что «Тинькофф банк» продается то одной компании, то другой, то вообще не продается, должны заинтересовать соответствующее подразделение ЦБ. Не исключаю также, что кто-то из участников рынка может обратиться к Банку России с жалобой на происходящее и попросить разобраться, были ли в этой истории факты манипуляции и инсайдерской торговли».