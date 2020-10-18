Метания Олега Тинькова вызывают подозрения у ЦБ и участников рынка

Метания Олега Тинькова вызывают подозрения у ЦБ и участников рынкаБанк России намерен проверить на предмет инсайдерской торговли сделки с акциями TCS Group и «Яндекса»
22 сентября TCS Group Holding и «Яндекс» сообщили, что ведут переговоры о возможном слиянии. На этой новости акции обеих компаний резко подорожали. При этом, как отмечают аналитики, рынок отреагировал на объявление о сделке не вполне типично. Как правило, при сделках M&A акции продаваемой компании активно растут, а бумаги покупателя, наоборот, теряют в цене. Однако в случае с TCS Group и «Яндексом» бурным ростом отреагировали бумаги обеих компаний. Акции «Яндекса» на Московской бирже подорожали более чем на 15% – на максимуме стоимость акций поднималась до рекордной отметки 5653 руб. Депозитарные расписки TCS Group тоже обновили исторический максимум, подорожав на 12,79% до 2165 руб. за бумагу. Таким образом, за полтора дня после объявления о сделке совокупная капитализация группы TCS Group и «Яндекса» повысилась более чем на $2 млрд – с $26,1 млрд до $28,2 млрд.
А через три недели, 16 октября, стало известно, что переговоры сорваны и сделка не состоится. На фоне этой новости бумаги TCS Group на Московской бирже упали на 7,1% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии, а акции «Яндекса» – на 4,1%. В итоге в день, когда стало известно о прекращении переговоров, суммарная рыночная капитализация «Яндекса» и TCS Group упала сразу более чем на $3 млрд – до $25 млрд, т. е. примерно на $1 млрд ниже уровня, который был зафиксирован до объявления о переговорах.
Естественно, столь значительные колебания не могли пройти мимо Банка России. «Проверять будем в любом случае, – сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. – Это наша стандартная практика: мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли».
Интерес регулятора подогревается и появившимися 14 октября слухами о том, что Олег Тиньков ведет переговоры о продаже своего банка не только с «Яндексом», но и с председателем совета директоров АФК «Система» Владимиром Евтушенковым. На этой новости депозитарные расписки АФК «Система» за день подорожали на 7,8% (с $6,36 до $6,84), но уже через сутки провалились до отметки $6,29.
Источник, близкий к Тинькову, в беседе с «Ведомостями» назвал информацию о его переговорах с МТС-банком (входит в АФК «Система») нелепостью. «Это просто не нужно ни им ни нам, – заявил он. – Понятно, что это был совершенно спланированный вброс, чтобы повлиять на рыночные котировки бумаг на бирже. Поэтому главный вопрос – кому это выгодно».
Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что, даже если подозрения в инсайдерской торговле оправданны, непосредственные участники вряд ли имеют к этому отношение – с финансовой точки зрения им это невыгодно. Однако конфиденциальной информацией могли воспользоваться топ-менеджеры любой из компаний, которые оказались в курсе хода переговоров между «Тинькофф банком» и «Яндексом». «На мой взгляд, у этой истории есть нехороший привкус, и думаю, что это ощущают многие, кто имеет отношение к фондовому рынку, включая и Банк России, который является не только мегарегулятором и своеобразным гарантом справедливого ценообразования, но и борцом с манипуляциями и неправомочными инсайдерскими сделками, – говорит директор департамента риск-менеджмента АО «Ай кью джи управление активами» Александр Баранов. – Противоречивая информация о том, что «Тинькофф банк» продается то одной компании, то другой, то вообще не продается, должны заинтересовать соответствующее подразделение ЦБ. Не исключаю также, что кто-то из участников рынка может обратиться к Банку России с жалобой на происходящее и попросить разобраться, были ли в этой истории факты манипуляции и инсайдерской торговли».