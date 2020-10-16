Топ-менеджер «Яндекса» объяснил срыв сделки по покупке «Тинькофф-банка»
Каждый этап переговоров по покупке «Яндексом» «Тинькофф банка» сопровождался новыми требованиями со стороны основателя банка Олега Тинькова. Об этом говорится в письме управляющего директора ГК «Яндекс» Тиграна Худавердяна сотрудникам компании, которое опубликовал The Bell. Его подлинность «Ведомостям» подтвердил представитель «Яндекса».
«Мы постоянно шли навстречу Олегу в его дополнительных требованиях. И конечно, мы согласились с тем, что после сделки Олег будет участвовать в управлении банком и помогать "Яндексу" в целом (это было логично, потому что вследствие сделки Олег стал бы крупным акционером "Яндекса»). К сожалению, после каждого этапа переговоров возникали все новые и новые требования. Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились», — написал Худавердян.
По его словам, Тиньков пришел с предложением о сделке к гендиректору группы компаний «Яндекс» Аркадию Воложу в июле. В тот момент «Яндекс» разделил активы со Сбербанком.
«Олег уже много лет старается продать свой банк, а тут и Яндекс освободился от нон-компита со Сбером. Объединиться с довольно крупным банком, с которым у нас несколько совместных проектов, было интересной для нас возможностью. В Тинькофф сильная и близкая нам по духу команда — и это было для нас самым важным в этой истории», — пишет Худавердян.
22 сентября «Яндекс» и «Тинькофф банк» сообщили, что ведут переговоры по слиянию. Сумма сделки оценивалась в $5,48 млрд. Однако 16 октября TCS Group объявила, что «Тинькофф банк» отказался от принятого ранее решения. В «Яндексе» пояснили, что не смогли согласовать условия сделки с ключевыми акционерами «Тинькофф». При этом основатель TCS Group Олег Тиньков заявил, что принял решение разорвать сделку с «Яндексом» после того, как вместо слияния ее стали считать поглощением банка интернет-компанией.