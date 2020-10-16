Топ-менеджер «Яндекса» объяснил срыв сделки по покупке «Тинькофф-банка»

«Мы постоянно шли навстречу Олегу в его дополнительных требованиях. И конечно, мы согласились с тем, что после сделки Олег будет участвовать в управлении банком и помогать "Яндексу" в целом (это было логично, потому что вследствие сделки Олег стал бы крупным акционером "Яндекса»). К сожалению, после каждого этапа переговоров возникали все новые и новые требования. Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились», — написал Худавердян.