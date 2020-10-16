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Топ-менеджер «Яндекса» объяснил срыв сделки по покупке «Тинькофф-банка»

Ведомости

Каждый этап переговоров по покупке «Яндексом» «Тинькофф банка» сопровождался новыми требованиями со стороны основателя банка Олега Тинькова. Об этом говорится в письме  управляющего директора ГК «Яндекс» Тиграна Худавердяна сотрудникам компании, которое опубликовал The Bell. Его подлинность «Ведомостям» подтвердил представитель «Яндекса». 

«Мы постоянно шли навстречу Олегу в его дополнительных требованиях. И конечно, мы согласились с тем, что после сделки Олег будет участвовать в управлении банком и помогать "Яндексу" в целом (это было логично, потому что вследствие сделки Олег стал бы крупным акционером "Яндекса»). К сожалению, после каждого этапа переговоров возникали все новые и новые требования. Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились», — написал Худавердян. 

По его словам, Тиньков пришел с предложением о сделке к гендиректору группы компаний «Яндекс» Аркадию Воложу в июле. В тот момент «Яндекс» разделил активы со Сбербанком. 

«Олег уже много лет старается продать свой банк, а тут и Яндекс освободился от нон-компита со Сбером. Объединиться с довольно крупным банком, с которым у нас несколько совместных проектов, было интересной для нас возможностью. В Тинькофф сильная и близкая нам по духу команда — и это было для нас самым важным в этой истории», — пишет Худавердян.

22 сентября «Яндекс» и «Тинькофф банк» сообщили, что ведут переговоры по слиянию. Сумма сделки оценивалась в $5,48 млрд. Однако 16 октября TCS Group объявила, что «Тинькофф банк» отказался от принятого ранее решения. В «Яндексе» пояснили, что не смогли согласовать условия сделки с ключевыми акционерами «Тинькофф». При этом основатель TCS Group Олег Тиньков заявил, что принял решение разорвать сделку с «Яндексом» после того, как вместо слияния ее стали считать поглощением банка интернет-компанией.

Ранее по теме: ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф банк» после отмены сделки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных