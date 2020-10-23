Бывший гендиректор «Коммерсанта» пытается взыскать долги с Рустама Тарико

В письме он сообщает, что в 2014 г. приобрел еврооблигации банка «Русский стандарт». Год спустя владелец банка Тарико предложил всем владельцам еврооблигаций реструктурировать долг. В процессе реструктуризации еврооблигации банка были заменены на облигации бермудской компании Russian Standard Ltd. Уже в октябре 2017 г. бермудская компания допустила дефолт по бумагам на $545 млн, не заплатив купон, несмотря на восстановление прибыльности и финансовой стабильности банка. Держатели бондов обратились за поддержкой к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. Они предъявили весь долг к погашению и требовали вернуть от Тарико $623,6 млн. Это не помогло. В итоге в 2019 г. инвесторы наняли для ведения переговоров с эмитентом компании А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-групп») и «Мириад рус» (специализируется на защите прав миноритариев).