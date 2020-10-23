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Бывший гендиректор «Коммерсанта» пытается взыскать долги с Рустама Тарико

Андрей Васильев выступил от имени частных держателей дефолтных облигаций Russian Standard
Татьяна Морозова
Рустам Тарико сильно задолжал бывшим коммерсантовцам /Евгений Разумный / Ведомости

Бывший гендиректор и шеф-редактор издательского дома «Коммерсантъ» Андрей Васильев направил письмо председателю общественного совета при МВД России Анатолию Кучерене от имени группы держателей дефолтных бондов Russian Standard Ltd. с просьбой о правовой помощи по реструктуризации и взысканию долгов банка «Русский стандарт» Рустама Тарико. Копия письма есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил Васильев.

В письме он сообщает, что в 2014 г. приобрел еврооблигации банка «Русский стандарт». Год спустя владелец банка Тарико предложил всем владельцам еврооблигаций реструктурировать долг. В процессе реструктуризации еврооблигации банка были заменены на облигации бермудской компании Russian Standard Ltd. Уже в октябре 2017 г. бермудская компания допустила дефолт по бумагам на $545 млн, не заплатив купон, несмотря на восстановление прибыльности и финансовой стабильности банка. Держатели бондов обратились за поддержкой к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. Они предъявили весь долг к погашению и требовали вернуть от Тарико $623,6 млн. Это не помогло. В итоге в 2019 г. инвесторы наняли для ведения переговоров с эмитентом компании А1 (инвестиционное подразделение «Альфа-групп») и «Мириад рус» (специализируется на защите прав миноритариев).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных