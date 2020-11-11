Авиапассажиры страхуются от коронавируса

Авиапассажиры страхуются от коронавирусаВместе с билетом на самолет теперь можно приобрести страховку от COVID-19
Авиакомпании утверждают, что страховки от коронавируса, которые стали предлагать страховщики авиапассажирам с апреля, пользуются огромным спросом. Одной из первых расширила базовую страховку путешествующих компания «Тинькофф страхование», включив в продукт полное покрытие риска заражения коронавирусом в поездке, стоимость зависит от страны и срока пребывания (начинается с 400 руб.). «Коронавирус входит в базовое медицинское покрытие страховых полисов для путешественников. Дополнительно оплачивать ничего не нужно, повышающих коэффициентов нет. Стандартная страховка в этом случае возмещает расходы как на амбулаторное, так и на стационарное лечение, а также расходы на медикаменты», – уточнили в компании.
Подобный продукт активно продает и «Альфастрахование» в партнерстве с авиакомпанией S7. «На сегодняшний день это самая востребованная страховка среди наших пассажиров. По умолчанию она не включена в стоимость авиабилета, пассажир может самостоятельно добавить ее при желании», – рассказал «Ведомостям» представитель S7. В страховку, предлагаемую пассажирам Utair за 300 руб., входит риск диагностирования заболеваний органов дыхания из-за COVID-19 в течение двух недель с момента перелета и наступление других рисков, связанных с вирусом, страховые выплаты от 50 000 до 1 млн руб. Оформить полис можно при покупке на сайте авиакомпании или в мобильном приложении авиакомпании, поставив отметку при покупке билета или регистрации на рейс.
«В начале пандемии Utair сразу начала работу со страховыми компаниями, которые под наш запрос разработали страховой продукт от коронавируса. Мы понимаем риски путешествий в условиях пандемии и хотим, чтобы пассажиры чувствовали себя защищенными», – пояснил президент авиакомпании «Utair – пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.
Одной из причин интереса авиакомпаний к появлению дополнительных страховых продуктов, которые предлагается приобрести вместе с билетом, эксперты называют снижение рентабельности авиационной отрасли. «Предложение авиапассажирам тех или иных дополнительных продуктов и услуг актуально всегда, так как позволяет получать дополнительный доход как авиакомпаниям, так и непосредственным поставщикам этих продуктов. Продукты и услуги при этом предлагаются самые разные – от дополнительного питания или возможности выбрать кресла у прохода до тех или иных страховок, это совершенно понятно, особенно в условиях низкой рентабельности пассажирской авиации», – говорит Алексей Янин, управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА».
Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) считают оправданным создание специальных продуктов для авиапассажиров, поскольку в практике страхования случаи пандемий являются исключением из стандартного покрытия. «Страховщики проявили гибкость подходов и дают возможность минимизировать финансовые риски человека в случае заболевания в результате пребывания в местах массового скопления людей, к числу которых относятся аэропорты», – поясняют в пресс-службе ВСС. Представители союза утверждают, что человек при этом сам может принять решение, покупать услугу или нет, и рекомендуют ознакомиться с правилами страхования, чтобы понимать, что за продукт покупаешь.
В целом спрос на страхование от коронавируса сейчас растет. «Люди понимают, что в случае заболевания зачастую предстоит длительное лечение, поэтому финансовые потери неизбежны и они несопоставимы со стоимостью страховки», – констатируют в ВСС. При этом страховое сообщество в целом не одобряет практику, когда галочка согласия на приобретение «антиковидного» полиса автоматически проставляется при покупке авиабилета на сайте. Так, например, Сергей Перелыгин, генеральный директор «ППФ страхование жизни», 11 ноября на пресс-конференции подчеркнул, что ужесточение Центробанком регулирования, на что часто жалуются участники рынка, – это оборотная сторона некорректных продаж. «Все мы сталкивались с негативным опытом, когда покупаешь билеты и приходится убирать галочку согласия на покупку дополнительной страховки. Такие продажи на рынке недопустимы, нам как сообществу необходимо с этим бороться, потому что прежде всего важно, чтобы продукт был клиенту интересен и чтобы он потом не жаловался», – сказал Перелыгин.