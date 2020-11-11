Авиапассажиры страхуются от коронавируса

В целом спрос на страхование от коронавируса сейчас растет. «Люди понимают, что в случае заболевания зачастую предстоит длительное лечение, поэтому финансовые потери неизбежны и они несопоставимы со стоимостью страховки», – констатируют в ВСС. При этом страховое сообщество в целом не одобряет практику, когда галочка согласия на приобретение «антиковидного» полиса автоматически проставляется при покупке авиабилета на сайте. Так, например, Сергей Перелыгин, генеральный директор «ППФ страхование жизни», 11 ноября на пресс-конференции подчеркнул, что ужесточение Центробанком регулирования, на что часто жалуются участники рынка, – это оборотная сторона некорректных продаж. «Все мы сталкивались с негативным опытом, когда покупаешь билеты и приходится убирать галочку согласия на покупку дополнительной страховки. Такие продажи на рынке недопустимы, нам как сообществу необходимо с этим бороться, потому что прежде всего важно, чтобы продукт был клиенту интересен и чтобы он потом не жаловался», – сказал Перелыгин.