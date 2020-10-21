Авиакомпании попросили у правительства еще 50 млрд рублей

Авиакомпании попросили у правительства еще 50 млрд рублейХотя правительство еще не успело распределить предыдущие субсидии
Соответствующее письмо направила в Минтранс Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), сообщил «Ведомостям» источник в авиаотрасли и подтвердил президент ассоциации Владимир Тасун.
«Мы действительно запросили дополнительные средства поддержки в объеме 50 млрд руб.», – сообщил Тасун. В пресс-службе Минтранса подтвердили получение такого обращения: «Оно находится на рассмотрении».
Минтранс не рассматривает выделение дополнительных средств для компенсации расходов авиакомпаний во время пандемии, сообщал журналистам в середине октября глава ведомства Евгений Дитрих. Сам механизм распределения уже выделенных субсидий при этом будет изменен, уточнял министр.
«Во-первых, должен сказать, что те суммы, которые выделялись на 2020 г., пока еще не выбраны нашими авиаторами. Предусматривается, что они могут подавать заявки на эту субсидию поэтапно, собственно говоря, они этим сейчас и занимаются. Поэтому специальных дополнительных мер поддержки мы не предусматриваем», – сообщил Дитрих (цитата по ТАСС).
Весной правительство выделило 23,4 млрд руб. из резервного фонда на возмещение убытков авиакомпаний, связанных с распространением коронавируса и приостановкой международных полетов. Средства направлялись в виде субсидий по заявкам авиакомпаний в Росавиацию и шли на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема) и на операционную деятельность и содержание имущества.
По действующим правилам авиакомпании могли получить 365 руб. за каждого пассажира, потерянного в феврале – июле относительно аналогичного месяца прошлого года.
Поэтому, просто по статистике, даже при полном обнулении трафика компании могли бы получить лишь 15 млрд из выделенных 23 млрд руб.
Именно эти правила и хочет поменять Минтранс, чтобы авиаторы смогли выбрать оставшиеся средства. Предполагается, что программа субсидирования будет актуальна для потерь, которые понесли авиакомпании вплоть до сентября 2020 г. включительно; средства помимо озвученных статей можно будет направить на техобслуживание парка судов и авиадвигателей, а ставка расходов на одного потерянного пассажира увеличится с 365 до 840 руб. «Решение об этом уже принято, постановление правительства подготовлено, оно находится в стадии согласования с ведомствами», – заявлял Дитрих в середине октября (цитата по ТАСС).
По данным Росавиации на начало августа, было одобрено 78 заявок от авиакомпаний на сумму 11,7 млрд руб. По данным источника «Ведомостей» в профильном федеральном ведомстве, на начало этой недели было распределено уже около 14 млрд руб. (в эту сумму входят 7,98 млрд руб., которые группе «Аэрофлот» выделили адресно, независимо от падения трафика).
Российские авиакомпании в январе – августе сократили перевозки на 49% до 43,7 млн человек (в апреле и мае перевозки падали в 12,5 и 11 раз соответственно). Как подсчитали в Российском союзе промышленников и предпринимателей, совокупный операционный убыток перевозчиков в первом полугодии составил более 120 млрд руб.
Постепенное восстановление трафика началось только в июне. Международные направления перезапустились с августа – но летать можно по-прежнему только в ограниченное количество стран, частота полетов также снижена.
«Изначально рынок рассчитывал, что летом карантин закончится, пассажиропоток восстановится, откроются зарубежные направления. В итоге заграница открылась только с августа. Сейчас авиакомпании входят в низкий осенне-зимний сезон, когда авиатрафик и так снижен, так что 50 млрд [дополнительной господдержки] – это тот минимум, который поможет им дожить до весны, это вполне обоснованная сумма», – считает главный редактор отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров. По его словам, зимой авиакомпании понесут расходы в связи с плановым ремонтом воздушной техники. «Им нужно выполнить этот ремонт, чтобы весной было на чем летать», – заключил эксперт.