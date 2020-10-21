Авиакомпании попросили у правительства еще 50 млрд рублей

Именно эти правила и хочет поменять Минтранс, чтобы авиаторы смогли выбрать оставшиеся средства. Предполагается, что программа субсидирования будет актуальна для потерь, которые понесли авиакомпании вплоть до сентября 2020 г. включительно; средства помимо озвученных статей можно будет направить на техобслуживание парка судов и авиадвигателей, а ставка расходов на одного потерянного пассажира увеличится с 365 до 840 руб. «Решение об этом уже принято, постановление правительства подготовлено, оно находится в стадии согласования с ведомствами», – заявлял Дитрих в середине октября (цитата по ТАСС).