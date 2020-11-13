МФО создают собственного омбудсмена

По мнению руководства СРО «МиР», первичные обращения должны решаться на уровне «потребитель – омбудсмен – финансовая организация» из соображений удобства для основных участников взаимодействия и скорости принятия решений. Сейчас обращение в отношении МФО потребитель может направить в целый ряд органов: в Банк России, СРО МФО или СОДФУ (Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного), ФССП, Роспотребнадзор и проч. На практике зачастую обращения в отношении МФИ попадают в непрофильные организации, например НАПКА (Национальная ассоциация коллекторских агентств), что затягивает решение описанных в них вопросов, так как защита персональных данных не позволяет всем причастным пересылать попавшие не по адресу жалобы, поясняет Елена Стратьева, директор СРО «МиР».