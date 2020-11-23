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Льготная ипотека перестает быть катализатором спроса на новостройки

Рост цен на квартиры уже нивелировал снижение ставок по кредитам в Москве
Наталья Самарина
Ипотека – не панацея, говорят оба застройщика, а временная мера /Андрей Гордеев / Ведомости

По данным ЦБ РФ, ежемесячно в рамках программы «Льготная ипотека 6,5%» банки выдают примерно 30% от всех ипотечных кредитов. В октябре заемщики получили по ней 145 млрд руб., всего с начала действия программы – более 720 млрд руб. Ипотечный кредитный портфель крупнейших российских банков к ноябрю 2020 г. вырос на 3,1%. За три квартала 2020 г. было выдано рекордное число кредитов – 1,1 млн на общую сумму в 2,7 трлн руб. Только в Москве, по информации столичного Росреестра, с января по октябрь включительно зарегистрировано свыше 67 000 договоров ипотечного жилищного кредитования, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

«Если ставки ниже 8%, даже скептики задумываются о том, чтобы войти в ипотеку. Плюс доходность по депозитам сейчас минимальная, и вкладчики инвестируют в недвижимость», – рассказала на МРЕФ-2020, форуме, организованном газетой «Ведомости», Татьяна Ушкова, председатель правления «Абсолют банка». По ее словам, в 2020 г. до 30% сделок на рынке новостроек – это инвестиционные сделки. «На фоне низких депозитных ставок (4,42% в третьей декаде октября) население продолжает вкладываться в альтернативные инструменты», в том числе в эскроу-счета, которые в октябре выросли на 156 млрд руб. до 830 млрд, резюмируется в отчете аналитиков ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных