Льготная ипотека перестает быть катализатором спроса на новостройки

Льготная ипотека перестает быть катализатором спроса на новостройкиРост цен на квартиры уже нивелировал снижение ставок по кредитам в Москве
По данным ЦБ РФ, ежемесячно в рамках программы «Льготная ипотека 6,5%» банки выдают примерно 30% от всех ипотечных кредитов. В октябре заемщики получили по ней 145 млрд руб., всего с начала действия программы – более 720 млрд руб. Ипотечный кредитный портфель крупнейших российских банков к ноябрю 2020 г. вырос на 3,1%. За три квартала 2020 г. было выдано рекордное число кредитов – 1,1 млн на общую сумму в 2,7 трлн руб. Только в Москве, по информации столичного Росреестра, с января по октябрь включительно зарегистрировано свыше 67 000 договоров ипотечного жилищного кредитования, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее.
«Если ставки ниже 8%, даже скептики задумываются о том, чтобы войти в ипотеку. Плюс доходность по депозитам сейчас минимальная, и вкладчики инвестируют в недвижимость», – рассказала на МРЕФ-2020, форуме, организованном газетой «Ведомости», Татьяна Ушкова, председатель правления «Абсолют банка». По ее словам, в 2020 г. до 30% сделок на рынке новостроек – это инвестиционные сделки. «На фоне низких депозитных ставок (4,42% в третьей декаде октября) население продолжает вкладываться в альтернативные инструменты», в том числе в эскроу-счета, которые в октябре выросли на 156 млрд руб. до 830 млрд, резюмируется в отчете аналитиков ЦБ.