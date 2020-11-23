Льготная ипотека перестает быть катализатором спроса на новостройки

По данным ЦБ РФ, ежемесячно в рамках программы «Льготная ипотека 6,5%» банки выдают примерно 30% от всех ипотечных кредитов. В октябре заемщики получили по ней 145 млрд руб., всего с начала действия программы – более 720 млрд руб. Ипотечный кредитный портфель крупнейших российских банков к ноябрю 2020 г. вырос на 3,1%. За три квартала 2020 г. было выдано рекордное число кредитов – 1,1 млн на общую сумму в 2,7 трлн руб. Только в Москве, по информации столичного Росреестра, с января по октябрь включительно зарегистрировано свыше 67 000 договоров ипотечного жилищного кредитования, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее.