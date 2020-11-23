Рост замедлится: риэлторы и застройщики о ценах на московское жилье в 2021 году

Директор по развитию ГК «А101» Дмитрий Цветов прогнозирует на рынке усугубление дисбаланса спроса и предложения. Сейчас в московском регионе спрос превышает предложение, что является одним их факторов роста цен. По данным ГК «А101», только за последние три месяца продажи в Новой Москве выросли на 20%, в старых границах Москвы — на 30%, а в Московской области — на 42%. На сегодняшний день совокупный объем предложения в Московском регионе составляет порядка 3,7 млн кв. метров, и это на 28% ниже прошлогодних показателей, говорит Цветов. Совладелец группы «Родина» Владимир Щекин отмечает, что застройщики закладывают на будущий год средний рост стоимости квадратного метра на 1% в месяц.