Рост замедлится: риэлторы и застройщики о ценах на московское жилье в 2021 году

Рост замедлится: риэлторы и застройщики о ценах на московское жилье в 2021 годуНизкие ставки по ипотеке и волатильность рубля – основные факторы роста цен на жилье
Несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, цены на жилье на первичном рынке в Москве и области только за 9 месяцев 2020 года выросли приблизительно на 16,5%, следует из статистики «Дом.РФ». В 2021 году также ожидается рост цен, но темп замедлится, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Если не будет новых локдаунов и сохранится текущая деловая активность на рынке недвижимости, в 2021 г. цены на новостройки Москвы могут вырасти на 7-10%, в Новой Москве – на 5-7%, в Московской области – на 3-5%, прогнозирует директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.
По его словам, ключевыми факторами роста цен в следующем году станут пролонгация программы льготной ипотеки до июля, рост себестоимости строительства и увеличения финансовой нагрузки на застройщиков в связи с введением проектного финансирования. Родионцев отметил, что сдерживающим фактором для цен является сокращение доходов населения.
На сколько подорожала недвижимость в 2020 г.
По данным «Дом.РФ», цены на первичное жилье за 9 месяцев 2020 г. выросли в целом по России на 10,5%. В указанный период наблюдались две волны роста цен. Первая произошла в начале года на фоне ослабления рубля, что вызвало всплеск интереса к недвижимости. Вторая волна роста началась в июне в связи с запуском субсидирования ставок по ипотеке до уровня ниже 6,5%.
Управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая соглашается, что в 2021 г. рост цен продолжится, но будет уже не столь значительным — по ее оценке, он может составить около 10%. На динамику цен повлияет падение реальных доходов населения, девальвация рубля и вероятное завершение программы льготной ипотеки в июле 2021 г. «Сейчас трудно давать более точные прогнозы, так как экономика России все еще находится в состоянии неопределенности из-за таких внешних факторов, как эпидемия коронавируса и возможные санкции. Помимо этого, решающим критерием станет уровень спроса со стороны покупателей и объем предложения на рынке», — отметила Литинецкая.
Цены на квартиры в новостройках не будут резко расти, однако и на прежнем уровне не останутся, считает директор департамента новостроек «Инком Недвижимость» Валерий Кочетков. Согласно его прогнозу, стоимость жилья на первичном рынке будет увеличиваться ориентировочно на 2-3% в квартал. Он отметил, что новый скачок цен может спровоцировать завершение программы льготной ипотеки.
Директор по развитию ГК «А101» Дмитрий Цветов прогнозирует на рынке усугубление дисбаланса спроса и предложения. Сейчас в московском регионе спрос превышает предложение, что является одним их факторов роста цен. По данным ГК «А101», только за последние три месяца продажи в Новой Москве выросли на 20%, в старых границах Москвы — на 30%, а в Московской области — на 42%. На сегодняшний день совокупный объем предложения в Московском регионе составляет порядка 3,7 млн кв. метров, и это на 28% ниже прошлогодних показателей, говорит Цветов. Совладелец группы «Родина» Владимир Щекин отмечает, что застройщики закладывают на будущий год средний рост стоимости квадратного метра на 1% в месяц.
Вторичный рынок
Ставки по ипотеке и курс рубля к доллару объясняют динамику цен на вторичную недвижимость в Москве (за исключением ЦАО и ТиНАО) на 80%, рассказала главный аналитик ГК «Миэль» Екатерина Бережнова. Также фактором является платежеспособный спрос. «Исходя из модели, можно прогнозировать, что в ноябре 2020 г. средняя цена квадратного метра вторичной московской недвижимости будет составлять примерно 218 тыс. руб. за метр c тенденцией к мягкому снижению далее – примерно на 0,5-1% от месяца к месяцу», — прогнозирует аналитик.
Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова считает, что на вторичном рынке жилья в первые два квартала 2021 г. не будет скачкообразного роста. Скорее всего, они вырастут на 5-10 %, отметила она.
По мнению директора Департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергея Шлома, в 2021 г. средние цены на вторичное жилье закрепятся на текущем уровне и не будут значительно расти или снижаться в течение года.
«Все-таки “вторичка” — это рынок физических лиц, и даже если активность покупателей будет меняться, то продавцам понадобится какое-то время, чтобы приспособиться к новой конъюнктуре рынка и начать работать с ценой предложения. Менее вероятный вариант – ценовые колебания в размере 5%, причем в равной степени возможен как рост средних показателей по стоимости жилья, так и их уменьшение», — сказал Шлом.