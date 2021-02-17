«Тинькофф» объединил все платежные сервисы в одну «Кассу»

По словам Сергея Хромова, вице-президента «Тинькофф банка», руководителя сервиса, «Тинькофф касса» способна «работать сразу со всеми задачами бизнеса и решать скопом его основные проблемы». «Тинькофф касса» станет единой точкой входа для бизнеса на рынок электронной коммерции, – рассказывает Хромов. – Предприниматель сможет в одном месте выбрать необходимый для себя набор бизнес-решений. Сейчас их несколько десятков, и мы продолжаем расширять продуктовую линейку. В наших планах сделать все возможное, чтобы прием платежей для бизнеса стал максимально быстрым и комфортным как в онлайне, так и в офлайне».