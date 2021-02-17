«Тинькофф» объединил все платежные сервисы в одну «Кассу»«Тинькофф банк» запустил платежный сервис для бизнеса, который, как считают эксперты, способен потеснить «Юкассу» Сбербанка
«Тинькофф банк» запускает сервис платежей для юридических лиц – «Тинькофф кассу», – который объединит в себе как уже существующие платежные технологии экосистемы «Тинькофф», так и новые решения, сообщили в банке. Подчеркивается, что сервис нацелен на работу в том числе со средним и крупным бизнесом, причем его услугами сможет воспользоваться любая компания, вне зависимости от того, есть ли у нее расчетный счет в «Тинькофф банке» или нет.
По словам Сергея Хромова, вице-президента «Тинькофф банка», руководителя сервиса, «Тинькофф касса» способна «работать сразу со всеми задачами бизнеса и решать скопом его основные проблемы». «Тинькофф касса» станет единой точкой входа для бизнеса на рынок электронной коммерции, – рассказывает Хромов. – Предприниматель сможет в одном месте выбрать необходимый для себя набор бизнес-решений. Сейчас их несколько десятков, и мы продолжаем расширять продуктовую линейку. В наших планах сделать все возможное, чтобы прием платежей для бизнеса стал максимально быстрым и комфортным как в онлайне, так и в офлайне».
Среди функций, объединенных в «Тинькофф кассе», например, оплата услуг бизнеса картами любого банка мира, онлайн- и офлайн-эквайринг для компаний и ИП, оплата через Apple Pay и Google Pay. Также предусмотрены проведение платежей через Систему быстрых платежей (СБП) в офлайне и интернете, оплата в соцсетях и мессенджерах и др. В числе конкурентных преимуществ сервиса в банке выделяют упрощенное подключение Apple Pay и Google Pay «в пару кликов через личный кабинет», а также простое подключение по API, прием онлайн-платежей из-за рубежа, доступность всех решений со счетом в любом банке и др.