Страховщикам удалось сдержать подорожание ОСАГО

Согласно обновленным справочникам средней стоимости автозапчастей и восстановительных работ, средняя стоимость корзины наиболее бьющихся частей для наиболее популярных марок и моделей автомобилей выросла на 23%. Соответственно выросли расходы страховщиков на ремонт. В то же время, по подсчетам Российского союза автостраховщиков (РСА), безаварийные автолюбители – это около 80% от всех, так что индивидуальный тариф должен был привести к снижению стоимости полисов.