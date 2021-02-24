Страховщикам удалось сдержать подорожание ОСАГО

Страховщикам удалось сдержать подорожание ОСАГОЦена «автогражданки» в среднем по стране за прошлый год почти не выросла
С осени прошлого года на рынке ОСАГО действовали два разнонаправленных фактора – резкое подорожание автозапчастей и индивидуализация тарифа, делящая водителей на «хороших» и «плохих» (дисциплинированные водители теперь могут сэкономить на ОСАГО, а нарушителям полис будет обходиться дороже).
Согласно обновленным справочникам средней стоимости автозапчастей и восстановительных работ, средняя стоимость корзины наиболее бьющихся частей для наиболее популярных марок и моделей автомобилей выросла на 23%. Соответственно выросли расходы страховщиков на ремонт. В то же время, по подсчетам Российского союза автостраховщиков (РСА), безаварийные автолюбители – это около 80% от всех, так что индивидуальный тариф должен был привести к снижению стоимости полисов.