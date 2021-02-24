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Страховщикам удалось сдержать подорожание ОСАГО

Цена «автогражданки» в среднем по стране за прошлый год почти не выросла
Ольга Кучерова
Страховщикам удалось сдержать подорожание ОСАГО /АГН Москва

С осени прошлого года на рынке ОСАГО действовали два разнонаправленных фактора – резкое подорожание автозапчастей и индивидуализация тарифа, делящая водителей на «хороших» и «плохих» (дисциплинированные водители теперь могут сэкономить на ОСАГО, а нарушителям полис будет обходиться дороже).

Согласно обновленным справочникам средней стоимости автозапчастей и восстановительных работ, средняя стоимость корзины наиболее бьющихся частей для наиболее популярных марок и моделей автомобилей выросла на 23%. Соответственно выросли расходы страховщиков на ремонт. В то же время, по подсчетам Российского союза автостраховщиков (РСА), безаварийные автолюбители – это около 80% от всех, так что индивидуальный тариф должен был привести к снижению стоимости полисов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных