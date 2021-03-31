ВТБ дал прогноз по рекордной прибыли за 1 квартал

ВТБ дал прогноз по рекордной прибыли за 1 кварталЗа январь и февраль чистая прибыль группы достигла 58,4 млрд рублей
Чистая прибыль банка ВТБ за первые два месяца текущего года составила 58,4 млрд руб., что превышает показатели первых кварталов за все годы существования группы, следует из результатов отчетности кредитной организации по МСФО.
Предыдущий рекорд по размеру чистой прибыли после налогообложения в первом квартале был зафиксирован в 2018 г. Тогда показатель достиг 55,5 млрд руб., увеличившись в годовом выражении на 101,1%.
«Уже по итогам двух первых месяцев мы превысили результаты рекордного квартала в 2018 году, то есть мы идем на рекорд и с точки зрения квартальных результатов. Тут уже мало что может нас сбить с пути. Мы, скорее всего, покажем рекордный первый квартал по прибыли», — заявил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Он отметил, что ВТБ ожидает рекордную чистую прибыль по итогам 2021 г. в размере 250-270 млрд руб. При этом в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса, из-за которой пришлось резко нарастить объем резервов, банк заработал минимальную с 2016 г. прибыль в 75,3 млрд руб. Это на 63% меньше, чем в 2019 г.
Нынешнее увеличение размера чистой прибыли связано с положительной динамикой чистых процентных и чистых комиссионных доходов банка, которые продемонстрировали двузначный прирост. Так, первый показатель за два месяца вырос почти на 24% — до 94,6 млрд руб., а второй — на 36%, до 24 млрд руб., по сравнению с сопоставимым периодом 2020 г. Пьянов обратил внимание, что в данном случае сравниваются так называемые «доковидные» и «постковидные» показатели. Единственное, что может снизить прибыль кредитной организации, резервы или переоценка непрофильного бизнеса, подчеркнул он.
В то же время объем сформированных за два месяца резервов член правления ВТБ охарактеризовал как «очень низкие». Их оценили в 8,4 млрд руб., что более чем вполовину меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Это связано с тем, что банк представил финансовый отчет по МСФО за 2020 г. 25 февраля и учел в нем все события по потенциальным дефолтам до обозначенной даты, отметил Пьянов.
Он добавил, что сейчас ВТБ демонстрирует разворот к «значимой прибыли» и к «значимому возврату на капитал». Так, значение последнего при прибыли в 58,4 млрд руб. составило 20,4%, что является, по словам члена правления банка, «аномально» высоким значением. За год группа планирует снизить его до 15% по мере наращивания резервов.
«Поэтому для нас это разворот. Мы говорили, что все плохое оставили в 2020 г. И, в принципе, первые результаты 2021 г. должны подтверждать на практике этот разворот и приводить в пределе и к повышению инвестиционной привлекательности, и к осознанию, что наша акция недооценена», — сказал Пьянов.
Он также рассказал о планах группы по реорганизации дочерних банков — «Возрождение», Саровбизнесбанка и Запсибкомбанка. Сначала они будут присоединены к БМ Банку (входил в ВТБ), а потом к самому ВТБ. Прежде всего планируется присоединить «Возрождение», так как он имеет большее, чем у двух других, число клиентов, а также превосходит их по рыночной доле и степени развитости IT-инфраструктуры. Пьянов объявил, что присоединение состоится 15 июня. Таким образом, «Возрождение» официально прекратит свое существование.