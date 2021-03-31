ВТБ дал прогноз по рекордной прибыли за 1 квартал

В то же время объем сформированных за два месяца резервов член правления ВТБ охарактеризовал как «очень низкие». Их оценили в 8,4 млрд руб., что более чем вполовину меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Это связано с тем, что банк представил финансовый отчет по МСФО за 2020 г. 25 февраля и учел в нем все события по потенциальным дефолтам до обозначенной даты, отметил Пьянов.