Чистая прибыль ВТБ по МСФО в год пандемии упала до четырехлетнего минимума
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пояснил, что в прошлом году выросли чистые процентные доходы – на 20,7%, или 531,7 млрд руб., а также чистые комиссионные доходы – на 12,5%, или 136,8 млрд руб., что «подтверждает прочность и устойчивость бизнес-модели ВТБ». «В то же время негативные экономические последствия пандемии потребовали резкого увеличения резервов, что привело к снижению чистой прибыли до уровня, значительно ниже нашего целевого», – добавил банкир.
Согласно отчетности, стоимость риска по кредитам из-за создания резервов выросла в 2020 г. на 110 б. п. – до 1,9% в целом по кредитному портфелю. Расходы на создание резервов увеличились на 141,8% в годовом выражении, составив 249,8 млрд руб.
Коэффициент неработающих кредитов в ВТБ к концу года составил 5,7% от общего объема клиентских кредитов. При этом коэффициент покрытия активов резервами составил 120,6%. Объем реструктурированных ВТБ в 2020 г. кредитов составил 300 млрд руб. примерно для 400 тыс. физических лиц, 230 млрд руб. для предприятий малого и среднего бизнеса и 1,3 трлн руб. для крупного бизнеса.