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Чистая прибыль ВТБ по МСФО в год пандемии упала до четырехлетнего минимума

Ведомости

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 2020 г. составила 75,3 млрд руб., снизившись на 63% по сравнению с показателями прошлого года, следует из отчетности кредитной организации. Эта сумма является минимальной с 2016 г., когда банк заработал чистую прибыль в 51,6 млрд руб.

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пояснил, что в прошлом году выросли чистые процентные доходы – на 20,7%, или 531,7 млрд руб., а также чистые комиссионные доходы – на 12,5%, или 136,8 млрд руб., что «подтверждает прочность и устойчивость бизнес-модели ВТБ». «В то же время негативные экономические последствия пандемии потребовали резкого увеличения резервов, что привело к снижению чистой прибыли до уровня, значительно ниже нашего целевого», – добавил банкир.

Согласно отчетности, стоимость риска по кредитам из-за создания резервов выросла в 2020 г. на 110 б. п. – до 1,9% в целом по кредитному портфелю. Расходы на создание резервов увеличились на 141,8% в годовом выражении, составив 249,8 млрд руб.

Коэффициент неработающих кредитов в ВТБ к концу года составил 5,7% от общего объема клиентских кредитов. При этом коэффициент покрытия активов резервами составил 120,6%. Объем реструктурированных ВТБ в 2020 г. кредитов составил 300 млрд руб. примерно для 400 тыс. физических лиц, 230 млрд руб. для предприятий малого и среднего бизнеса и 1,3 трлн руб. для крупного бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных