Чистая прибыль ВТБ по МСФО в год пандемии упала до четырехлетнего минимума

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пояснил, что в прошлом году выросли чистые процентные доходы – на 20,7%, или 531,7 млрд руб., а также чистые комиссионные доходы – на 12,5%, или 136,8 млрд руб., что «подтверждает прочность и устойчивость бизнес-модели ВТБ». «В то же время негативные экономические последствия пандемии потребовали резкого увеличения резервов, что привело к снижению чистой прибыли до уровня, значительно ниже нашего целевого», – добавил банкир.