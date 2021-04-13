Объем размещения евробондов российскими компаниями побил трехлетний рекорд

Объем размещения евробондов российскими компаниями побил трехлетний рекордНесмотря на угрозу санкций, в прошлом году он превысил $16,3 млрд, подсчитала PwC
За первые три месяца этого года российские компании разместили еврооблигаций на сумму $6 млрд – это больше, чем за весь 2015 год (примерно $5,1 млрд). В прошлом году общий объем выпуска евробондов эмитентами РФ составил $16,3 млрд, что стало рекордом за три последних года. Об этом сообщили аналитики PwC в своем отчете «Еврооблигации российских эмитентов».
«Неопределенность в марте – апреле 2020 г., связанная с пандемией, вызвала лишь кратковременное замедление рынка, который быстро восстановился на фоне мер поддержки, осуществлявшихся правительствами развитых стран в виде снижения кредитных ставок и обеспечения экономики ликвидностью, – отмечает партнер и руководитель практики по сопровождению сделок на рынках капитала в СНГ и странах Центральной и Восточной Европы PwC Рустем Терегулов. – Развивающиеся рынки также наблюдали приток средств на рынок облигаций, который обеспечивал как рефинансирование, так и новые заимствования».