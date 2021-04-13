Объем размещения евробондов российскими компаниями побил трехлетний рекорд

За первые три месяца этого года российские компании разместили еврооблигаций на сумму $6 млрд – это больше, чем за весь 2015 год (примерно $5,1 млрд). В прошлом году общий объем выпуска евробондов эмитентами РФ составил $16,3 млрд, что стало рекордом за три последних года. Об этом сообщили аналитики PwC в своем отчете «Еврооблигации российских эмитентов».