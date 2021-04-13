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Объем размещения евробондов российскими компаниями побил трехлетний рекорд

Несмотря на угрозу санкций, в прошлом году он превысил $16,3 млрд, подсчитала PwC
Александр Лесных
Максим Стулов / Ведомости

За первые три месяца этого года российские компании разместили еврооблигаций на сумму $6 млрд – это больше, чем за весь 2015 год (примерно $5,1 млрд). В прошлом году общий объем выпуска евробондов эмитентами РФ составил $16,3 млрд, что стало рекордом за три последних года. Об этом сообщили аналитики PwC в своем отчете «Еврооблигации российских эмитентов».

«Неопределенность в марте – апреле 2020 г., связанная с пандемией, вызвала лишь кратковременное замедление рынка, который быстро восстановился на фоне мер поддержки, осуществлявшихся правительствами развитых стран в виде снижения кредитных ставок и обеспечения экономики ликвидностью, – отмечает партнер и руководитель практики по сопровождению сделок на рынках капитала в СНГ и странах Центральной и Восточной Европы PwC Рустем Терегулов. – Развивающиеся рынки также наблюдали приток средств на рынок облигаций, который обеспечивал как рефинансирование, так и новые заимствования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных