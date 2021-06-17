Страховщики раскритиковали законопроект о тестировании граждан

Страховщики раскритиковали законопроект о тестировании гражданЕго хотят ввести для того, чтобы защитить неопытных клиентов при покупке сложных страховок
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) просит депутатов не принимать законопроект об ужесточении регулирования страховых продуктов с инвестиционной составляющей без учета замечаний участников рынка. Оценка предстоящих изменений и предложения рынка подготовлены союзом (есть у «Ведомостей») от имени его президента Игоря Юргенса. ВСС еще не отправил свои замечания в Госдуму, в частности, потому, что 17 июня – последнее заседание текущего созыва, говорит представитель организации.
Проект поправок в закон об организации страхового дела внесен в Госдуму в апреле председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и тремя сенаторами. Он готов к первому чтению, но дата не назначена. По проекту страховщики смогут продавать полисы с инвестиционной составляющей только квалифицированным инвесторам или тем, кто перед покупкой успешно прошел тестирование. А если страховщик нарушит этот порядок – клиент может потребовать вернуть премию даже спустя 20 лет. Изменения в первую очередь коснутся полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ). Эти страховки состоят из рисковой и инвестиционной составляющей: часть вложенных клиентом средств идет на страховое покрытие в случае смерти, а часть – инвестируется для получения дополнительного дохода.