Страховщики раскритиковали законопроект о тестировании граждан

Проект поправок в закон об организации страхового дела внесен в Госдуму в апреле председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и тремя сенаторами. Он готов к первому чтению, но дата не назначена. По проекту страховщики смогут продавать полисы с инвестиционной составляющей только квалифицированным инвесторам или тем, кто перед покупкой успешно прошел тестирование. А если страховщик нарушит этот порядок – клиент может потребовать вернуть премию даже спустя 20 лет. Изменения в первую очередь коснутся полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ). Эти страховки состоят из рисковой и инвестиционной составляющей: часть вложенных клиентом средств идет на страховое покрытие в случае смерти, а часть – инвестируется для получения дополнительного дохода.