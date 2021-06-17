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Страховщики раскритиковали законопроект о тестировании граждан

Его хотят ввести для того, чтобы защитить неопытных клиентов при покупке сложных страховок
Екатерина Литова
Система тестирования на страховом рынке позволит определить круг потребителей, которым могут быть предложены более рискованные страховые продукты /Андрей Гордеев / Ведомости

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) просит депутатов не принимать законопроект об ужесточении регулирования страховых продуктов с инвестиционной составляющей без учета замечаний участников рынка. Оценка предстоящих изменений и предложения рынка подготовлены союзом (есть у «Ведомостей») от имени его президента Игоря Юргенса. ВСС еще не отправил свои замечания в Госдуму, в частности, потому, что 17 июня – последнее заседание текущего созыва, говорит представитель организации.

Проект поправок в закон об организации страхового дела внесен в Госдуму в апреле председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и тремя сенаторами. Он готов к первому чтению, но дата не назначена. По проекту страховщики смогут продавать полисы с инвестиционной составляющей только квалифицированным инвесторам или тем, кто перед покупкой успешно прошел тестирование. А если страховщик нарушит этот порядок – клиент может потребовать вернуть премию даже спустя 20 лет. Изменения в первую очередь коснутся полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ). Эти страховки состоят из рисковой и инвестиционной составляющей: часть вложенных клиентом средств идет на страховое покрытие в случае смерти, а часть – инвестируется для получения дополнительного дохода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных