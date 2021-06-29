ЦБ разрешил третьему банку самостоятельно оценивать кредитные риски

ЦБ разрешил третьему банку самостоятельно оценивать кредитные рискиБлагодаря экономии «Альфа-банк» может дополнительно выдать более 200 млрд руб. кредитов
Банк России разрешил крупнейшему частному банку – Альфа-банку – использовать собственную методику оценки кредитных рисков на основе внутренних рейтингов (ПВР), говорится в сообщении банка. Такой метод считается продвинутым по сравнению с используемым большинством банков упрощенным стандартизированным подходом: он позволяет сэкономить капитал и нарастить кредитование. Кредиты надежным заемщикам стоят банку «дешевле» с точки зрения затрат капитала, менее надежным — «дороже». Поэтому банки с хорошим качеством кредитного портфеля выигрывают от перехода на ПВР. Сейчас в России продвинутым подходом разрешено пользоваться Сбербанку (с ноября 2017 г.) и Райффайзенбанку (с 2019 г.).
Принцип продвинутого подхода (предусмотрен стандартом «Базель II») в том, что банк оценивает кредитный риск ретроспективно на основании накопленной за предыдущие годы статистики, строит на основе этого анализа модель и начисляет резервы, исходя из рисков, рассчитанных моделью. ПВР-подход позволяет более точно оценивать риски банка, экономить на резервах и высвободить капитал.
Остальные российские банки сейчас используют другой подход – упрощенный стандартизированный, когда риски и значения резервов определяются нормативными актами ЦБ.
Разрешение ЦБ перейти на продвинутый подход уже вступило в силу, говорит представитель Альфа-банка, согласование и валидация моделей банка с регулятором заняли 2,5 года.
На первом этапе Альфа-банк начнет применять внутренние модели в оценке кредитов крупным и средним корпоративным клиентам. В течение трех лет банк перейдет на ПВР-подход в ипотеке и необеспеченной рознице, малом и среднем бизнесе.
По оценкам банка, переход на ПВР-подход снизит потребление капитала: единовременная экономию до 60 б.п. по базовому капиталу и до 100 б.п. по общему капиталу по РСБУ. По данным ЦБ, капитал банка на 1 июня составляет 667 млрд руб., норматив достаточности базового капитала Н1.1 – 9,5%. норматив достаточности собственных средств Н1.0 – 13,6%. В случае применения ПВР-подхода норматив Н1.1, если исходить из оценок банка, мог бы вырасти до 14,6%, Н1.1 – до 10,1%.
Экономия капитала позволит банку увеличить кредитный портфель на 285 млрд руб. (эффект в течение года), сообщил представитель Альфа-банка.
Если исходить из высвобождения запаса достаточности базового капитала, оно эквивалентно почти 290 млрд руб., подтверждает управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов: эта та сумма, на которую можно будет нарастить доходные активы под риском, не снижая достаточность базового капитала относительно текущего уровня. С учетом того, что ПВР-подход предполагает дифференциацию риск-весов реальный потенциал прироста активов (например, выданных кредитов) может быть даже выше при условии их ограниченного риска. Далее все зависит от структуры новых активов, продолжает эксперт, но если допустить, что это кредиты с условной средней ставкой 8% годовых, то получаем от 23 млрд руб. дополнительного процентного дохода в год – фактически чистого, поскольку он не требует прироста фондирования и соответствующих расходов, не считая потенциальных потерь по кредитному риску. Это вполне значимо и, вероятно, оправдывает переход.
Количество банков, которым ЦБ может разрешить использовать «продвинутый подход» (после валидации регулятором модели), пока невелико: банки с активами не менее 500 млрд руб. на момент подачи заявки. По данным ренкинга банков «Интерфакс-100», по итогам I квартала таких насчитывалось 23, из них 12 являются системно значимыми банками.
Но в ЦБ настроены на расширение применения ПВР. Уже обсуждается возможность снижения минимального порога величины активов с 500 млрд до 150 млрд руб. Более того, ЦБ хочет обязать все системно значимые банки перейти на ПВР-подход, говорилось в консультативном докладе регулятора. Банк России по итогам обсуждения доклада с рынком рассмотрит вопрос о сроках и форме перехода системно значимых банков на ПВР, сообщил представитель регулятора.
В ответивших «Ведомостям» системно значимых банках сообщили, что готовятся к переходу на ПВР-подход.
Росбанк (российская «дочка» французской группы Societe Generale) рассматривает переход на ПВР в среднесрочной перспективе, так как применение данного подхода дает дополнительную информацию для управления банком и в целом улучшает практики риск-менеджмента, говорит руководитель центра интегрированного управления рисками банка Елизавета Розанова: банк планирует перевести на этот подход розничный и корпоративный портфель. Она не уточнила подал ли уже Росбанк заявку в ЦБ.
Газпромбанк провел диагностику готовности к переходу на ПВР и планирует двигаться в этом направлении в соответствии с планами ЦБ по переводу системно значимых кредитных организациях (СЗКО) на ПВР, говорит представитель банка. Сроки перехода еще не определены. По предварительным оценкам, первыми активами могут стать крупнейшие и крупные корпоративные заемщики без учета специализированного кредитования и МСБ и ипотека. Потенциальные выгоды для банка – повышение качества данных, автоматизации, развития инфраструктуры и процессов, уровня прозрачности и полноты информации, отметил собеседник «Ведомостей». Ограничениями такого подхода могут стать существенные денежные и временные затраты как на внедрение, так и на поддержание инфраструктуры ПВР. Но, говорит представитель Газпромбанка, при эффективном взаимодействии с Банком России и переход на ПВР может дать экономию потребления регуляторного капитала. Какую именно – в Газпромбанке пока не оценили.
ВТБ в ближайшее время направит в Банк России ходатайство о переходе на ПВР-подход, сообщил представитель госбанка. То же готовятся сделать и в Совкомбанке, сообщил первый зампред правления банка Сергей Хотимский