ЦБ разрешил третьему банку самостоятельно оценивать кредитные риски

Газпромбанк провел диагностику готовности к переходу на ПВР и планирует двигаться в этом направлении в соответствии с планами ЦБ по переводу системно значимых кредитных организациях (СЗКО) на ПВР, говорит представитель банка. Сроки перехода еще не определены. По предварительным оценкам, первыми активами могут стать крупнейшие и крупные корпоративные заемщики без учета специализированного кредитования и МСБ и ипотека. Потенциальные выгоды для банка – повышение качества данных, автоматизации, развития инфраструктуры и процессов, уровня прозрачности и полноты информации, отметил собеседник «Ведомостей». Ограничениями такого подхода могут стать существенные денежные и временные затраты как на внедрение, так и на поддержание инфраструктуры ПВР. Но, говорит представитель Газпромбанка, при эффективном взаимодействии с Банком России и переход на ПВР может дать экономию потребления регуляторного капитала. Какую именно – в Газпромбанке пока не оценили.