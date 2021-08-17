США могут признать экономику России нерыночной

США могут признать экономику России нерыночнойЭто может упростить Штатам введение новых антидемпинговых барьеров
США начали расследование о соответствии экономики России рыночному статусу, сообщило 16 августа министерство торговли США. Формальным поводом для этого стал возможный демпинг при поставках в США жидких азотных удобрений – карбамидо-аммиачной смеси (КАС). С жалобой обратились американская CF Industries Nitrogen и ее дочерние компании.
«В рамках расследования справедливой стоимости КАС из России мы обнаружили, что заявитель представил достаточные доказательства министерству торговли, для того чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах», – говорится в сообщении.
Основными российскими поставщиками КАС в Штаты являются «Еврохим» и «Акрон», общий объем поставок – 1–1,2 млн т в год, говорит независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. В январе – мае 2021 г. экспорт в США в денежном выражении превысил $223 млн, $200 млн пришлось на «Акрон», $23 млн – на «Невинномысский азот» (входит в «Еврохим»), говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
Жидкие азотные удобрения в России также производят «Куйбышевазот» и кемеровский «Азот» (входит в «СДС азот»). Представитель «Акрона» сообщил «Ведомостям», что США являются крупнейшим рынком сбыта КАС для группы – 61% от общего объема продаж продукта в 2020 г. Компания поставила в США и Канаду в прошлом году 932 000 т КАС. Представитель «Куйбышевазота» говорит, что компания сейчас не поставляет КАС в США. В остальных компаниях не ответили на запросы на момент сдачи номера.
Если в ходе расследования власти США обнаружат демпинг, то введение защитных пошлин практически неминуемо, говорит Хазанов. «Установление пошлин означает потерю рыночной доли в США», – считает он. По мнению Хазанова, в этой ситуации компаниям придется переориентировать поставки на другие страны, в частности на Бразилию и Индию. Правда, тогда, возможно, придется пойти на снижение цен, так как конкуренция на этих рынках весьма жесткая.
Также Хазанов полагает, что в случае быстрого введения пошлин возможны временный подъем цен и дефицит КАС в США, который могут закрыть местные производители, например CF Industries. Но тогда им придется отказаться от экспорта КАС в Европу, после чего там вырастут цены, чем смогут воспользоваться и российские компании, перенаправив объемы с рынка США. Если же между окончанием расследования и установлением пошлин будет лаг в 3–5 месяцев, то американские производители получат шанс увеличить выпуск КАС без потерь в экспорте.
Но если США отменят решение о признании российской экономики рыночной, последствия могут быть масштабнее. Это решение принято в 2002 г. Тогда министр Министерства экономического развития и торговли РФ Герман Греф заявлял, что это сняло ограничения на поставки российской продукции на сумму свыше $1,5 млрд – в частности, металлургических предприятий (на $700 млн) и ядерного топлива (на $300 млн). В том же году Россию признал рыночной экономикой и Евросоюз (ЕС).
Признание России нерыночной экономикой – это не приговор, говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. США признают таковым Китай, что не мешает ему оставаться одним из крупнейших американских торговых партнеров. Главными критериями отнесения экономики к нерыночной являются участие государственных институтов в процессе распределения ресурсов, регулировании цен и конвертируемость местной валюты, напоминает Федюкин. Но практически во всех странах, в том числе в США, государство так или иначе участвует в регулировании цен и контроле над доступом к ресурсам, рассуждает юрист. Так что нерыночной с использованием более чем общих и размытых критериев, предложенных еще в 1930 г., можно признать вообще любую экономику, отмечает он.
В России свободный рынок производства КАС, цены формируются на основе спроса, поэтому, скорее всего, ни один из критериев нерыночности не будет удовлетворен, говорит специальный советник коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин. Но, по его мнению, признание России нерыночной экономикой упростит введение антидемпинговых мер, поскольку при расследовании в отношении товаров будет применяться метод аналоговой страны. Он заключается в определении нормальной стоимости товаров на основе цены из третьей страны с рыночной экономикой. На практике США выбирают страну без учета конкурентных преимуществ, поясняет Гландин.
Эксперт Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Юлиана Латыпова полагает, что США, возможно, руководствуются примером ЕС, который уже давно обвиняет Россию «в сохранении элементов нерыночности». Брюссель применял в антидемпинговых расследованиях так называемые энергокорректировки, напоминает Латыпова: «ЕС не устраивало, что цены на энергоресурсы администрируются со стороны государства, а не формируются в условиях свободной конкуренции».
Если Россия утратит статус страны с рыночной экономикой, это усложнит и защиту интересов отечественных экспортеров против США, например, в рамках ВТО, говорит Хазанов. Это создаст проблемы, в частности, металлургам. «Объем их поставок в США невелик, но для отдельных из них это может быть все-таки чувствительно, например для НЛМК, поставляющего в США стальные слябы», – поясняет эксперт. Представитель НЛМК отказался от комментариев. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова отмечает, что «признание российской экономики нерыночной может дать наиболее осязаемый эффект для металлургов и экспортеров зерна».