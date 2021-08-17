США могут признать экономику России нерыночной

Признание России нерыночной экономикой – это не приговор, говорит управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. США признают таковым Китай, что не мешает ему оставаться одним из крупнейших американских торговых партнеров. Главными критериями отнесения экономики к нерыночной являются участие государственных институтов в процессе распределения ресурсов, регулировании цен и конвертируемость местной валюты, напоминает Федюкин. Но практически во всех странах, в том числе в США, государство так или иначе участвует в регулировании цен и контроле над доступом к ресурсам, рассуждает юрист. Так что нерыночной с использованием более чем общих и размытых критериев, предложенных еще в 1930 г., можно признать вообще любую экономику, отмечает он.