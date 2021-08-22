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Рост ключевой ставки сделал льготную ипотеку для банков выгоднее

Но ощутить на себе эффект смогут лишь крупные игроки
Екатерина Литова Вадим Арапов
Рост ключевой ставки сделал льготную ипотеку для банков выгоднее /Максим Стулов / Ведомости

Рост ключевой ставки Банка России делает для банков выдачу льготной ипотеки более привлекательной – размер компенсации напрямую зависит от уровня ­ключевой, которая выросла с марта по июль с 4,25 до 6,5%. Поэтому даже увеличение льготной ставки по ипотеке до 7% не сильно повлияет на маржинальность продукта, говорится в новом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА».

Госпрограмма ипотеки на новостройки заработала в апреле 2020 г. и сначала выдавалась по ставке не менее 6,5%, она должна была завершиться 1 ноября, но 1 июля ее продлили еще на год – до 1 июля 2022 г. для всей России. Но условия изменились: максимальная ставка выросла с 6,5 до 7%, а предельную сумму кредита снизили до 3 млн руб. Программа пользовалась спросом: благодаря ей и снижению ключевой ставки в прошлом году российские банки выдали ­рекордные 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн руб. Примерно четверть от этого объема (более 1 трлн руб.) пришлась на льготную программу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных