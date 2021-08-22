Рост ключевой ставки сделал льготную ипотеку для банков выгоднее

Госпрограмма ипотеки на новостройки заработала в апреле 2020 г. и сначала выдавалась по ставке не менее 6,5%, она должна была завершиться 1 ноября, но 1 июля ее продлили еще на год – до 1 июля 2022 г. для всей России. Но условия изменились: максимальная ставка выросла с 6,5 до 7%, а предельную сумму кредита снизили до 3 млн руб. Программа пользовалась спросом: благодаря ей и снижению ключевой ставки в прошлом году российские банки выдали ­рекордные 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 трлн руб. Примерно четверть от этого объема (более 1 трлн руб.) пришлась на льготную программу.