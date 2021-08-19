В Минфине назвали допустимый размер платежа по ипотеке

«Если этот платеж будет забирать больше чем четвертую часть вашего семейного бюджета, стоит лишний раз подумать, а насколько мы можем справиться с этой ситуацией», – сказал Котюков (цитата по ТАСС). Если сумма ежемесячного взноса является критичной для семейного бюджета, то имеет смысл воздержаться от кредита или рассмотреть объект с меньшей стоимостью, отметил он.