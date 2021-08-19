Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

В Минфине назвали допустимый размер платежа по ипотеке

Ведомости

Решение об ипотеке можно принимать, если ежемесячный платеж по ней не будет превышать 25% семейного бюджета, заявил заместитель министра финансов Михаил Котюков на «Ипотечном марафоне».

«Если этот платеж будет забирать больше чем четвертую часть вашего семейного бюджета, стоит лишний раз подумать, а насколько мы можем справиться с этой ситуацией», – сказал Котюков (цитата по ТАСС). Если сумма ежемесячного взноса является критичной для семейного бюджета, то имеет смысл воздержаться от кредита или рассмотреть объект с меньшей стоимостью, отметил он.

«Если мы понимаем, что эта сумма сегодня подъемная, и работа у нас стабильная, и доход у нас достаточно гарантирован, состояние здоровья внушает оптимизм, конечно, это решение можно смело принимать», – объяснил замминистра. Перед принятием решения об ипотеке он рекомендовал начать ежемесячно откладывать расчетную сумму, чтобы оценить свои финансовые возможности.

Ранее заместитель министра экономического развития Илья Торосов сообщил, что уровень закредитованности россиян по сравнению с другими странами низкий, он составляет менее 20% ВВП. Он отметил, что заемщик должен осознанно наращивать долговую нагрузку, чтобы не попасть в «долговую яму». В мае 2021 г. зампред Центробанка Ксения Юдаева сообщила, что уровень закредитованности населения достиг исторического максимума, а в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования возникли «пузыри».

Ранее по теме: В Минэкономразвития оценили уровень закредитованности россиян

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных