В Минфине назвали допустимый размер платежа по ипотеке
Решение об ипотеке можно принимать, если ежемесячный платеж по ней не будет превышать 25% семейного бюджета, заявил заместитель министра финансов Михаил Котюков на «Ипотечном марафоне».
«Если этот платеж будет забирать больше чем четвертую часть вашего семейного бюджета, стоит лишний раз подумать, а насколько мы можем справиться с этой ситуацией», – сказал Котюков (цитата по ТАСС). Если сумма ежемесячного взноса является критичной для семейного бюджета, то имеет смысл воздержаться от кредита или рассмотреть объект с меньшей стоимостью, отметил он.
«Если мы понимаем, что эта сумма сегодня подъемная, и работа у нас стабильная, и доход у нас достаточно гарантирован, состояние здоровья внушает оптимизм, конечно, это решение можно смело принимать», – объяснил замминистра. Перед принятием решения об ипотеке он рекомендовал начать ежемесячно откладывать расчетную сумму, чтобы оценить свои финансовые возможности.
Ранее заместитель министра экономического развития Илья Торосов сообщил, что уровень закредитованности россиян по сравнению с другими странами низкий, он составляет менее 20% ВВП. Он отметил, что заемщик должен осознанно наращивать долговую нагрузку, чтобы не попасть в «долговую яму». В мае 2021 г. зампред Центробанка Ксения Юдаева сообщила, что уровень закредитованности населения достиг исторического максимума, а в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования возникли «пузыри».