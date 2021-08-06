В Минэкономразвития оценили уровень закредитованности россиян
Уровень закредитованности россиян по сравнению с другими странами низкий, он составляет менее 20% ВВП, сообщил «Известиям» заместитель министра экономического развития Илья Торосов.
«Для сравнения: по России задолженность граждан — менее 20% ВВП. В развивающихся странах — к примеру, в Бразилии — 30–50%. А в развитых странах, таких как США и Великобритания, 70–90%», — рассказал Торосов.
Он отметил, что заемщик должен осознанно наращивать долговую нагрузку, чтобы не попасть в «долговую яму». Замминистра добавил, что власти регулярно обсуждают решения, которые могли бы помочь этому. Например, правительство сейчас рассматривает законопроект, который обязывает информировать заемщика о чрезмерной долговой нагрузке. В документе предлагается направлять письменное уведомление, если ежемесячный платеж по кредиту будет превышать половину дохода.
В мае 2021 г. зампред Центробанка Ксения Юдаева сообщила, что уровень закредитованности населения достиг исторического максимума, а в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования возникли «пузыри».
В ЦБ изданию пояснили, что основной риск вызывают необеспеченные потребительские кредиты. Риск опасного увеличения задолженности есть также в ипотеке, поэтому нужно избегать ухудшения стандартов выдачи займов и чрезмерного роста цен.