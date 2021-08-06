В Минэкономразвития оценили уровень закредитованности россиян

Он отметил, что заемщик должен осознанно наращивать долговую нагрузку, чтобы не попасть в «долговую яму». Замминистра добавил, что власти регулярно обсуждают решения, которые могли бы помочь этому. Например, правительство сейчас рассматривает законопроект, который обязывает информировать заемщика о чрезмерной долговой нагрузке. В документе предлагается направлять письменное уведомление, если ежемесячный платеж по кредиту будет превышать половину дохода.