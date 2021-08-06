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В Минэкономразвития оценили уровень закредитованности россиян

Ведомости

Уровень закредитованности россиян по сравнению с другими странами низкий, он составляет менее 20% ВВП, сообщил «Известиям» заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

«Для сравнения: по России задолженность граждан — менее 20% ВВП. В развивающихся странах — к примеру, в Бразилии — 30–50%. А в развитых странах, таких как США и Великобритания, 70–90%», — рассказал Торосов.

Он отметил, что заемщик должен осознанно наращивать долговую нагрузку, чтобы не попасть в «долговую яму». Замминистра добавил, что власти регулярно обсуждают решения, которые могли бы помочь этому. Например, правительство сейчас рассматривает законопроект, который обязывает информировать заемщика о чрезмерной долговой нагрузке. В документе предлагается направлять письменное уведомление, если ежемесячный платеж по кредиту будет превышать половину дохода.

В мае 2021 г. зампред Центробанка Ксения Юдаева сообщила, что уровень закредитованности населения достиг исторического максимума, а в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования возникли «пузыри».

В ЦБ изданию пояснили, что основной риск вызывают необеспеченные потребительские кредиты. Риск опасного увеличения задолженности есть также в ипотеке, поэтому нужно избегать ухудшения стандартов выдачи займов и чрезмерного роста цен.  

Ранее по теме: ЦБ сообщил о росте долговой нагрузки на граждан почти до 12%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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