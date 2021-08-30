Молодые россияне все чаще влезают в долги

Банки активно наращивают выдачу кредитных карт молодежи до 20 лет. За январь – июль они выдали гражданам от 18 до 20 лет 120 453 кредитки – в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в 2,8 раза больше, чем за первые семь месяцев докризисного 2019 года. Это следует из расчетов бюро кредитных историй ОКБ (единственное бюро с данными Сбербанка) для «Ведомостей». Суммарный лимит по новым картам за семь месяцев вырос в 3,2 раза до 2,9 млрд руб. в сравнении с годом ранее. Относительно 2019 г. прирост в 2,7 раза.