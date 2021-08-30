Молодые россияне все чаще влезают в долги

Молодые россияне все чаще влезают в долгиБанки выдали заемщикам до 20 лет почти в 3 раза больше кредиток, чем год назад
Банки активно наращивают выдачу кредитных карт молодежи до 20 лет. За январь – июль они выдали гражданам от 18 до 20 лет 120 453 кредитки – в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в 2,8 раза больше, чем за первые семь месяцев докризисного 2019 года. Это следует из расчетов бюро кредитных историй ОКБ (единственное бюро с данными Сбербанка) для «Ведомостей». Суммарный лимит по новым картам за семь месяцев вырос в 3,2 раза до 2,9 млрд руб. в сравнении с годом ранее. Относительно 2019 г. прирост в 2,7 раза.
Почти 9% портфеля кредитных карт у заемщиков до 20 лет через год после выдачи оказывается дефолтным (просрочка от 90 дней), следует из данных ОКБ. В категории от 20 до 30 лет сложности с обслуживанием долга возникают в 2 раза реже – 4% портфеля. Меньше всего проблем с обслуживанием кредиток у граждан старше 60 лет – дефолтным становится лишь 1,39% портфеля кредитных карт. Абсолютных значений по размерам портфелей для конкретной возрастной категории в ОКБ не привели.