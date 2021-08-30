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Молодые россияне все чаще влезают в долги

Банки выдали заемщикам до 20 лет почти в 3 раза больше кредиток, чем год назад
Вадим Арапов
Основными причинами просрочки выплат по кредитам являются забывчивость или задержка поступлений денежных средств на счета заемщика  /Максим Стулов / Ведомости

Банки активно наращивают выдачу кредитных карт молодежи до 20 лет. За январь – июль они выдали гражданам от 18 до 20 лет 120 453 кредитки – в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в 2,8 раза больше, чем за первые семь месяцев докризисного 2019 года. Это следует из расчетов бюро кредитных историй ОКБ (единственное бюро с данными Сбербанка) для «Ведомостей». Суммарный лимит по новым картам за семь месяцев вырос в 3,2 раза до 2,9 млрд руб. в сравнении с годом ранее. Относительно 2019 г. прирост в 2,7 раза.

Почти 9% портфеля кредитных карт у заемщиков до 20 лет через год после выдачи оказывается дефолтным (просрочка от 90 дней), следует из данных ОКБ. В категории от 20 до 30 лет сложности с обслуживанием долга возникают в 2 раза реже – 4% портфеля. Меньше всего проблем с обслуживанием кредиток у граждан старше 60 лет – дефолтным становится лишь 1,39% портфеля кредитных карт. Абсолютных значений по размерам портфелей для конкретной возрастной категории в ОКБ не привели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных