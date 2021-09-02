ВТБ оценил регулирование ЦБ экосистем в 500 млрд рублей капитала

В июне Банк России представил рынку доклад, где описал свое видение регулирования экосистем и так называемых иммобилизованных активов (ИА) банков. К таким активам ЦБ отнес как материальное имущество (вложения в IT-инфраструктуру, недвижимость, транспорт), так и нематериальные активы (дата-сеты, программное обеспечение, интеллектуальные права, бренд). ЦБ предложил ввести лимит вложений в ИА и ограничить его 30% от капитала: разным группам активов будет присваиваться коэффициент от 1 до 5 для расчета вычета из капитала. Если лимит превышен, то «лишние» активы нужно будет либо покрыть капиталом, либо продать. Логика ЦБ такая: введение нового регулирования даст банкам возможность развивать новые сервисы и инвестировать в адекватном размере, если их вложения в ИА с определенного уровня будут полностью обеспечены деньгами акционеров.