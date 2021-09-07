Мамут назвал создание банка непрофильных активов «неудачным экспериментом»

Как Мамут оказался должен «Трасту»

История взаимоотношений Мамута и группы «Открытие», в которую входил «Траст», началась давно. Бизнесмен кредитовался в банке «Открытие» (который занимался санацией «Траста») и владел 6,67% основного его акционера «Открытие холдинга». Но за несколько дней до санации «Открытия» в августе 2017 г. Мамут продал свою долю, а его долги в наследство получил «Траст», на базе которого ЦБ собрал проблемные и непрофильные активы трех крупнейших санируемых групп.

К тому моменту долги Мамута перед «Трастом» превышали 30 млрд руб. Для расплаты по ним, в частности, в 2019 г. бизнесмен договорился со Сбербанком о продаже медиахолдинга Rambler Group. Благодаря сделке Мамут погасил долги Rambler перед «Трастом» на 3,3 млрд руб. В октябре 2020 г. Rambler Group полностью перешла к Сбербанку.

Для погашений долгов перед «Трастом» Мамут в апреле 2020 г. также продал швейцарского производителя вертолетов Kopter AG: это позволило ему выплатить 4,9 млрд руб. Тогда же банк получил досрочную выплату в размере 1 млрд руб. по кредиту компании «Вандеркинд» (связана с развиваемой по франшизе сетью магазинов детских игрушек Hamleys), рассказывал в интервью РБК председатель правления «Траста» Александр Соколов.

В мае 2020 г. Мамут и его структуры были должны «Трасту» 23,5 млрд руб., говорил тогда Соколов. С тех пор он почти не изменился: общий долг компаний Александра Мамута перед банком составляет порядка 23 млрд руб., сообщал Соколов «Ведомостям» в июле.