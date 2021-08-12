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«Убежавшие заемщики любят рассказывать, что стали жертвой режима»

Предправления банка «Траст» Александр Соколов о том, как идет возврат долгов и нужно ли сохранить банк непрофильных активов как институт
Екатерина Литова
Председатель правления банка «Траст» Александр Соколов /Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России, создавая в 2018 г. банк непрофильных активов «Траст», решил ограничить срок жизни своего детища пятью годами. Но уже сейчас очевидно, что банк – или, правильнее сказать, фонд – не успеет разобраться со всеми сбежавшими за границу должниками и продать все активы к этому сроку. По ряду кейсов, особенно судебных, работа продлится как минимум до 2026 г., говорит предправления «Траста» Александр Соколов. Хотя к тому времени это уже будет официально не банк – лицензия особых преимуществ не приносит, наоборот, лишь обременяет.

Правда, задачу вернуть 480 млрд руб. к 2024 г. с «Траста» никто не снимает. Распутав наконец схемы банков из «московского кольца», Соколов рассказал, в чем была главная ошибка их бывших владельцев, как «Траст» считает recovery, сколько стоят судебные разборки за рубежом и что делать бизнесмену, который не может рассчитаться по долгам (спойлер – отдавать бизнес).

– Иногда на вещи хочется посмотреть ретроспективно. Вам в наследство досталось распутывание схем банков – участников «московского кольца». И все же «московское кольцо» – это была история про бизнес, который просто не осознавал риски, или изначально люди думали только о том, как обогатиться?

– Предположу, что изначально это была история про построение бизнеса. Очень агрессивная бизнес-стратегия, слабые процедуры риск-менеджмента, быстрое принятие решений без стресс-тестирований. То есть на старте это могло быть так: давайте быстро набирать объемы и кроме классического банковского бизнеса попробуем другие индустрии.

– Экосистему строили.

– В экосистеме есть сопряженность твоего ключевого бизнеса с другими. Если ты, будучи владельцем банка, инвестируешь во все, что сложно увязать с банковским бизнесом, например в сельскохозяйственные компании, – это не про экосистему, а про создание финансово-промышленной группы. Чем фактически и были банки из «московского кольца».

Но сложно быть профессионалом во всем. Все эти истории – про желание быстро построить бизнес-империи без просчета рисков. И когда появились проблемы – как в банках, так и в смежных отраслях, – с ними просто не смогли справиться. Началось создание схем. Сначала рисовали нормативы, чтобы не лишиться лицензии. Потом, когда люди уже понимали, что крах неизбежен и империя рухнет в любом случае, стали прибегать к откровенно противоправным действиям и выводить активы. Мы же видим, что значительная часть сомнительных сделок совершалась как раз незадолго до санации. Собственники, убегая, пытались с собой прихватить остатки былых благ.

– Бывшие собственники – неудавшиеся бизнесмены?

– Мне не нравится это клеймо. Бывшие собственники – умные и профессиональные люди. Я точно не считаю их дилетантами или неумелыми бизнесменами. Я бы скорее сказал, что это люди со сбитым фокусом риск-аппетита. Они где-то вели себя как игроки: не просчитывая риски, ставили на зеро. Пока экономика росла, делали рискованные инвестиции, не формировали резервы. Когда случались кризисы, риски реализовывались и выйти из этих инвестиций уже не получалось. В то же время у нас есть много предпринимателей с большим риск-аппетитом, которые сейчас продолжают вести успешный бизнес.

– Это кто, например?

– Например, бизнес, связанный со сферой высоких технологий, – достаточно рисковый. Далеко не всегда есть гарантии, что тот или иной проект взлетит. Но тем не менее в отрасли появляются новые заметные имена. То же самое можно сказать про венчурных инвесторов: они делают высокорискованные вложения, не имея гарантий прибыли.

– Финансировать бизнес собственника за счет банка (а именно это ставили в вину бывшим владельцам трех банковских групп), даже если бизнес рабочий, – можно или нельзя? Ведь компанию, которую ты кредитуешь, ты знаешь досконально.

– Вопрос не в том, можно или нельзя кредитовать деньгами своего банка собственные бизнесы. А в том, можно ли подходить к кредитованию своих предприятий иначе, чем к чужим. Ты бы стороннему заемщику денег с такими бизнес-моделями и залогами не дал, а своим, которые не соответствовали критериям финансовой стабильности, – пожалуйста! Свой бизнес надо кредитовать на тех же условиях, на которых ты кредитуешь чужой. Важны требования и к самой структуре сделки, и к обеспечению. Даже если в банке сотрудники риск-подразделения говорили, что конкретный бизнес не соответствует политике кредитования, собственник затыкал рот рисковикам и давал команду выдавать деньги. По сути, это были истории про неработающие риск-процедуры.

– В 2017 г. у нас банки по международным стандартам отчитывались, четверка международная их аудировала – по итогу буквально за пару месяцев три крупнейшие частные группы становятся нечастными. Но почему во всех этих историях с привлечением к ответственности не упоминаются аудиторы, регулирующие органы? Ведь в банках и представители, и кураторы от ЦБ сидели. С них, получается, и спросить нечего и они жертвы грандиозного обмана?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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