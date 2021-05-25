«Траст» потребовал от Мамута полностью погасить долги кинобизнеса

«Траст» потребовал от Мамута полностью погасить долги кинобизнесаВ компании бизнесмена предположили, что целью банка является «захват активов»
Банк непрофильных активов «Траст» подал иск о взыскании с бизнесмена Александра Мамута 19,2 млрд руб. долга принадлежащих ему компаний A&NN Investment и «Синема парк», сообщил «Ведомостям» представитель банка. Иск подан в Пресненский суд Москвы 19 мая, следует из карточки дела на сайте суда.
Общий долг A&NN Investment и «Синема парк» составляет 23 млрд руб., отметили в «Траст», и Мамут выступает поручителем по этим обязательствам. В связи с неисполнением условий кредитного договора, а указанные компании не платят с марта 2020 г., банк принял решение через суд взыскать задолженность с Мамута, заявил представитель «Траст».
«Банк неоднократно встречался с представителями компаний и Александра Леонидовича Мамута, и стороны совместно подготовили план реструктуризации на приемлемых условиях. Но Александр Леонидович Мамут отказался от подписания договора», — говорит представитель банка. По оценке банка, Мамут «пытается переложить ответственность на государственный банк, которому просрочил платежи по ряду компаний», в то время как «Траст» готов договариваться о реструктуризации на приемлемых для кредитной организации условиях.
Мамут отказался от комментариев.
Реальные цели «Траста» в споре с киносетями и Мамутом могут отличаться от декларируемых публично, заявил «Ведомостям» представитель объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино».
«Реальное содержание переговорной позиции “Траста” позволяет усомниться в том, что целью является именно реструктуризация, а не банкротство заемщика с конечной целью захвата активов. На это указывает, в частности, история давления на киносети, когда, несмотря на пандемию и общую политику государства поддержать бизнес, “Траст” списал всю новогоднюю выручку с последующей акселерацией полностью всего долга и давлением на акционера через СМИ и суд по личным поручительствам, чтобы вынудить к неприемлемым условиям и предоставлению в залог все новых активов, которые он намерен заморозить», — сказал представитель киносетей. По его словам, «Траст» ведёт себя не как государственный банк, а «как коллекторское агентство, скрывающееся за банковской лицензией и нацеленное на отъем активов». Как ранее сообщали «Ведомости», «Траст» списал со счетов объединенной киносети около 450 млн руб. новогодней выручки.
Это уже четвертый иск, поданный банком к Мамуту в районные суды Москвы. В январе банк подал также в Пресненский суд Москвы иск о взыскании более 1 млрд руб. процентов по кредитам. Второй иск был подан в марте в Останкинский суд, его сумма не известна. Рассмотрение этих дел пока приостановлено, следует из карточек дел на сайтах судов. Третий иск подан 7 мая и принят к производству, но дата заседания пока не назначена. Как уточнили в «Трасте», речь идет о взыскании по договору займа, сумма иска составляет 2,5 млрд руб.
С «Трастом» судятся и компании Мамута. В конце января три иска в Арбитражный суд Москвы подала компания «Синема парк», входящая в объединенную киносеть «Формула кино» и «Синема парк». Гендиректор компании Алексей Васясин уточнял, что киносеть намерена добиться изменений в кредитных договорах: увеличить срок кредитования, отменить начисление процентов за период пандемии, снизить процентную ставку. Пересмотр условий, как отмечал Васясин, должен способствовать восстановлению экономического положения киносети, позволит сохранить бизнес и расплатиться по долгам. Еще один иск в январе подала другая структура Мамута — A&NN Investments — следует из картотеки арбитражных дел. Компания также настаивает на пересмотре условий кредитных договоров.
Как рассказывал ранее «Ведомостям» источник, знакомый с условиями кредитных договоров, изначально кредиты выдавались в 2017 г. на 10 лет, но затем их сроки сократили — теперь они должны быть выплачены к 2023 году. При этом собеседник «Ведомостей» напомнил, что «другим заемщикам они (“Траст” — прим. “Ведомости”) пошли на долгосрочное продление, нулевую ставку и другие уступки». В частности, он указывал на продажу долга авиакомпании Utair с дисконтом в 75%. Рассмотрение этих исков в суде по существу переносилось несколько раз, ближайшее заседание суда назначено на 28 мая.
В «Траст» подтверждают, что вели с компаниями Мамута и самим бизнесменом переговоры о реструктуризации задолженности. Однако, по словам представителя банка, приемлемых для сторон условий найти не удалось. При этом, как уверяют в «Трасте», подавать иски о банкротстве компаний-должников пока не планирует. Источник, знакомый с ходом переговоров, ранее рассказывал «Ведомостям», что со стороны «Траста» переговоры о реструктуризации кредитов ранее вел главный исполнительный директор банка Михаил Хабаров, который в октябре 2020 года был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) и сейчас находится под домашним арестом.