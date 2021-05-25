«Траст» потребовал от Мамута полностью погасить долги кинобизнеса

«Реальное содержание переговорной позиции “Траста” позволяет усомниться в том, что целью является именно реструктуризация, а не банкротство заемщика с конечной целью захвата активов. На это указывает, в частности, история давления на киносети, когда, несмотря на пандемию и общую политику государства поддержать бизнес, “Траст” списал всю новогоднюю выручку с последующей акселерацией полностью всего долга и давлением на акционера через СМИ и суд по личным поручительствам, чтобы вынудить к неприемлемым условиям и предоставлению в залог все новых активов, которые он намерен заморозить», — сказал представитель киносетей. По его словам, «Траст» ведёт себя не как государственный банк, а «как коллекторское агентство, скрывающееся за банковской лицензией и нацеленное на отъем активов». Как ранее сообщали «Ведомости», «Траст» списал со счетов объединенной киносети около 450 млн руб. новогодней выручки.