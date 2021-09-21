Искусственный интеллект отследит поведение клиента банка

Как пояснил представитель «Тинь­кофф банка», у каждого пользователя смартфона есть свои характерные привычки, их и будет анализировать нейросеть. Речь идет, в частности, про угол, под которым пользователь держит смартфон, особенности тактильного взаимодействия с экраном и т. д. Проанализировав эти параметры, нейросеть может определить, хозяин держит телефон или нет. Если банк зафиксирует, что смартфон использует не клиент, его активность в мобильном банке будет поставлена на особый контроль и в случае попытки перевода средств по нехарактерным реквизитам транзакция будет заблокирована.