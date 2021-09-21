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Искусственный интеллект отследит поведение клиента банка

И заблокирует операцию, если выявит подозрительную активность
Вадим Арапов Екатерина Литова
Пока научно не доказано, что взаимодействие пользователя с телефоном является биометрией / Андрей Гордеев / Ведомости

«Тинькофф банк» тестирует новую технологию по борьбе с мошенничеством, которая заключается в выявлении нетипичного взаимодействия клиента со своим смартфоном, рассказал «Ведомостям» представитель банка. В случае выявления подозрительной активности банк может заблокировать операцию в мобильном приложении

Как пояснил представитель «Тинь­кофф банка», у каждого пользователя смартфона есть свои характерные привычки, их и будет анализировать нейросеть. Речь идет, в частности, про угол, под которым пользователь держит смартфон, особенности тактильного взаимодействия с экраном и т. д. Проанализировав эти параметры, нейросеть может определить, хозяин держит телефон или нет. Если банк зафиксирует, что смартфон использует не клиент, его активность в мобильном банке будет поставлена на особый контроль и в случае попытки перевода средств по нехарактерным реквизитам транзакция будет заблокирована.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных