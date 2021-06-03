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В «Тинькофф» рассказали о борьбе с мошенниками с помощью ИИ

Ведомости

Председатель правления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк в рамках сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал, как в компании борются с мошенниками при помощи видеоаналитики и искусственного интеллекта (ИИ).

«У нас были люди, которые приходили, наклеивая то брови, то очки, то нос, и представлялись то Иванов, то Петров, то Сидоров, пытались получить кредиты — классическая тема, таким вот образом мошенники приходили», — рассказал Близнюк.

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По его словам, возникла задача — проанализировать этих людей и понять, похожи они или не похожи. «И эта была одна из первых задач, когда мы сказали — а давайте сделаем видеоаналитику таким образом, чтобы понять, что это один и тот же человек приходит, но показывает разные паспорта», — пояснил Близнюк.

Он объяснил, что создание этой технологии изначально помогло в решении локальных задач, затем появились другие технологии, в частности чат-боты и голосовые помощники.

Ранее по теме: Голосовой ассистент «Тинькофф» Олег стал доступен всем российским сотовым абонентам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных