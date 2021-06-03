В «Тинькофф» рассказали о борьбе с мошенниками с помощью ИИ
«У нас были люди, которые приходили, наклеивая то брови, то очки, то нос, и представлялись то Иванов, то Петров, то Сидоров, пытались получить кредиты — классическая тема, таким вот образом мошенники приходили», — рассказал Близнюк.
По его словам, возникла задача — проанализировать этих людей и понять, похожи они или не похожи. «И эта была одна из первых задач, когда мы сказали — а давайте сделаем видеоаналитику таким образом, чтобы понять, что это один и тот же человек приходит, но показывает разные паспорта», — пояснил Близнюк.
Он объяснил, что создание этой технологии изначально помогло в решении локальных задач, затем появились другие технологии, в частности чат-боты и голосовые помощники.