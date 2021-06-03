В «Тинькофф» рассказали о борьбе с мошенниками с помощью ИИ

По его словам, возникла задача — проанализировать этих людей и понять, похожи они или не похожи. «И эта была одна из первых задач, когда мы сказали — а давайте сделаем видеоаналитику таким образом, чтобы понять, что это один и тот же человек приходит, но показывает разные паспорта», — пояснил Близнюк.