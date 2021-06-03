Набиуллина назвала препятствие для выплаты зарплат по номеру телефона

«Мы действительно с банками обсуждали эту идею, и мнения разные у разных банков. Есть банки, которые не хотят отдавать своих так называемых зарплатников и говорят: тогда люди лишаться некоторых льгот. Например, корпорация заключает договор с одним из банков, и так называемые «зарплатники» — все люди, работающие на этом предприятии — держат деньги в одном банке. Банк от этого получает соответствующий некий ресурс, и может предложить людям некие бонусы, программы и так далее», — сказала она.