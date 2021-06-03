Набиуллина назвала препятствие для выплаты зарплат по номеру телефона
Банки, выступающие против реализации возможности по выплате заработных плат по номеру мобильного телефона, аргументируют это тем, что в таком случае граждане потеряют ряд льгот, заявила в ходе одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Мы действительно с банками обсуждали эту идею, и мнения разные у разных банков. Есть банки, которые не хотят отдавать своих так называемых зарплатников и говорят: тогда люди лишаться некоторых льгот. Например, корпорация заключает договор с одним из банков, и так называемые «зарплатники» — все люди, работающие на этом предприятии — держат деньги в одном банке. Банк от этого получает соответствующий некий ресурс, и может предложить людям некие бонусы, программы и так далее», — сказала она.
По словам главы ЦБ, ряд банков утверждает, что людям выплата зарплат по номеру телефона будет неинтересна, потому что они потеряют все эти бонусы. В связи с тем, что мнения об инициативе разделились, регулятор решил провести пилот проекта и сделать выводы после него. При этом Набиуллина подчеркнула, что видит перспективы такого решения.
Ранее первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что сервис по переводу заработных плат гражданам по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) может быть запущен в 2022 г. Обсуждения этого проекта ведутся уже около двух лет. По словам Скоробогатовой, введение подобного сервиса сопряжено с рисками для граждан. Необходимо проработать механизм защиты граждан в ситуациях, когда, например, у человека украли номер телефона, по которому приходит зарплата.
Говоря о перспективах проекта, Набиуллина указала, что он может помочь в борьбе с «зарплатным рабством» — навязыванием сотрудникам конкретного банка при невозможности выбрать альтернативный вариант. Эту проблему в январе прошлого года подняли в Госдуме «Альфа-банк», «Тинькофф банк» и Совкомбанк. Они предложили создать единую систему перечисления зарплаты, основанную на централизованном зарплатном реестре, с помощью которого сотрудник сам сможет указывать банк, где хотел бы получать зарплату, без необходимости подавать заявление в бухгалтерию компании.
«Мы за то, чтобы было меньше рабства — мобильного, зарплатного и так далее. Мы настолько технологически развиты. Должна быть бесшовность всех этих процессов. Должно быть абсолютное право у человека выйти из одной системы в другую. Его не должны запирать не в какой системе — ни в экосистеме, ни в каком банке. У него должно быть право выбора», — подчеркнула Набиуллина.
Она добавила, что такую возможность сейчас дают новые технологии. Глава ЦБ отметила, что остальные участники рынка должны конкурировать за клиентов благодаря улучшению своих сервисов.
Главный управляющий директор «Альфа-банка» и член наблюдательного совета «Альфа-Групп» Владимир Верхошинский, присутствовавший на сессии, сообщил, что «черта между банками пошла по структуре собственности».
«Все госбанки — против. Все частные конкурирующие банки-зарплатники — за», — рассказал он о позиции кредитных организаций относительно реализации проекта по выплате зарплат по мобильному телефону.