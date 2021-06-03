Голосовой ассистент «Тинькофф» Олег стал доступен всем российским сотовым абонентам

Голосовой ассистент «Тинькофф» Олег стал доступен всем российским сотовым абонентамОн оградит их от спам-звонков, а разработчик соберет данные о потенциальных клиентах
Экосистема «Тинькофф» открыла доступ к своему телефонному секретарю Олегу абонентам всех российских сотовых операторов, сообщил представитель группы. Как и версия, с 2019 г. доступная клиентам виртуального оператора «Тинькофф мобайл», общедоступный сервис может принимать, записывать и переводить в текст голос звонящего. Но при этом она оптимизирована для борьбы со спамерами и телефонными мошенниками, объяснил он. Чтобы подключить базовую версию сервиса, не обязательно устанавливать программное обеспечение «Тинькофф» – его можно активировать с помощью ботов социальных сетей или в мобильном приложении банка для тех клиентов «Тинькофф», которые не пользуются «Тинькофф мобайлом».
После активации сервиса на звонки с неопознанных номеров, на которые не ответит абонент, автоматически начнет отвечать Олег, рассказывает представитель «Тинькофф»: «Искусственный интеллект либо по номеру телефона, либо по ключевым словам определит, что в диалог пытается вступить спамер или мошенник или же, наоборот, законопослушный курьер, и на основании этих выводов выстроит общение.
Затем подписчику будет отправлена аудиозапись разговора и текстовая расшифровка». Установив определитель входящих звонков от «Тинькофф», который покажет, что вызов идет со скомпрометированного или проверенного номера, абоненты смогут сами решать, стоит ли брать трубку, добавил его представитель.
Более высокая степень защиты предусмотрена для клиентов «Тинькофф банка» и его виртуального оператора «Тинькофф мобайл» – антифрод-система банка автоматически определяет мошеннические и спам-звонки, может сразу блокировать их и перенаправлять на голосового ассистента (в отличие от lite-версии для внешних пользователей, которые должны сами принимать решение, отвечать ли на звонок).
Сервис «антиспам – антифрод» будет бесплатным для абонентов всех операторов, подчеркивает представитель «Тинькофф»: «Таким образом банковская группа хочет привлечь к себе внимание потенциальных клиентов, продемонстрировать качество и практическую ценность своих финтех-продуктов, в данном случае – через уникальный IT-сервис».
Операторы операторов
По данным Telecom Daily, на конец 2020 г. российские виртуальные операторы (MVNO) обслуживали около 11,5 млн абонентов. 13% этих подписчиков (т. е. почти 1,5 млн) было подключено к «Тинькофф мобайлу»). По количеству абонентов он занял 3-е место среди MVNO: на 1-м – «дочка» «Мегафона» «Скартел» (работает под брендом Yota, на конец прошлого года обслуживала 46% российских MVNO-абонентов), на 2-м – «Ростелеком», работающий на сети Tele2 (17%).
«Инициатива «Тинькофф» очень актуальная и своевременная. Потенциально это позволит бороться с телефонным мошенничеством и спамом, так как поможет не только оперативно обновлять базы скомпрометированных номеров, но также анализировать скрипты разговоров, отслеживать появление новых легенд (предлогов, под которыми мошенники вымогают деньги у своих собеседников. – «Ведомости») и получать голосовые данные звонящих», – говорит главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
Согласно статистике сервиса Kaspersky Who Calls, в I квартале 2021 г. доля спам-звонков в России среди всех входящих с неизвестных номеров составила 70%, при этом доля спам-звонков с подозрением на мошенничество – 6,3%. Этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.: тогда он составил 5,6%, отмечают в компании.
«В последнее время Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и операторы стали фиксировать значительный рост телефонного спама. В 2020 г. антимонопольные органы рассмотрели 16 000 заявлений граждан о нарушении рекламного законодательства, из них свыше 3000 нарушений пришлось именно на спам-рекламу», – отметили в пресс-службе ведомства. Наибольшее количество нарушений в 2020 г. фиксировалось в рекламе, поступающей на телефоны абонентов без их согласия (спам-звонки и sms) – 21% от общего числа нарушений. При этом еще в 2019 г. таких нарушений было 12,86%, говорят в ФАС.
Классические сотовые операторы стремятся оградить своих абонентов от спамеров и мошенников самостоятельно. У МТС есть решения, защищающие абонентов от спама и мошеннических звонков, – одно из таких решений ежедневно блокирует более 60 000 мошеннических вызовов, рассказывает представитель оператора Алексей Меркутов: «Эти решения помогают, в частности, определить, что номер, с которого звонят якобы из банка, подменен. Антиспам-система выявляет спамеров с помощью искусственного интеллекта и перенаправляет их вызовы в голосовой ящик абонента: он сам решит, слушать их или нет».
«В Tele2 действует антиспам-система, которая с помощью технологий big data распознает нежелательные звонки по продолжительности, частоте и реакции на них пользователей. Антиспам-платформа ежедневно определяет 5–6 млн нежелательных звонков. Сейчас в разработке находятся еще несколько сервисов, которые будут предлагать клиентам возможность выбрать, принять вызов или отклонить», – рассказывает представитель оператора Дарья Колесникова.
Антиспам-система есть и в «Мегафоне», говорит его представитель: «Кроме того, мы разработали систему, позволяющую банкам защитить своих клиентов от мошеннических звонков, и уже сотрудничаем в этом направлении со «Сбером» и другими банками».
Сервис «Тинькофф» может стать информативным каналом сбора данных о потенциальных клиентах, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «По характеру спам-звонков, приходящих абоненту с помощью анализа big data, многое можно узнать о его потребительском поведении и предпочтении – особенно если прозвон делается по утекшим базам данных. Можно, к примеру, понять, есть ли у человека машина, покупает ли он страховки, берет ли кредиты, пользуется ли платной медициной, – и предложить ему свои или партнерские продукты на более выгодных условиях». В то же время с помощью сервиса блокировки нежелательных звонков «Тинькофф» действительно может обратить на себя внимание сотовых абонентов и привлечь дополнительную аудиторию в свою экосистему, согласен эксперт.
Некоторую информацию о потенциальном клиенте действительно можно почерпнуть из приходящего ему спама, подтверждает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.