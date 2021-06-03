Голосовой ассистент «Тинькофф» Олег стал доступен всем российским сотовым абонентам

Сервис «Тинькофф» может стать информативным каналом сбора данных о потенциальных клиентах, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «По характеру спам-звонков, приходящих абоненту с помощью анализа big data, многое можно узнать о его потребительском поведении и предпочтении – особенно если прозвон делается по утекшим базам данных. Можно, к примеру, понять, есть ли у человека машина, покупает ли он страховки, берет ли кредиты, пользуется ли платной медициной, – и предложить ему свои или партнерские продукты на более выгодных условиях». В то же время с помощью сервиса блокировки нежелательных звонков «Тинькофф» действительно может обратить на себя внимание сотовых абонентов и привлечь дополнительную аудиторию в свою экосистему, согласен эксперт.