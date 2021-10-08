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Профучастники раскритиковали предложения ЦБ о совмещении видов деятельности

Их устраивает только возможность оказывать платежные услуги
Екатерина Литова Вадим Арапов
Сейчас подконтрольные ЦБ организации и так совмещают разные виды деятельности, но Банк России не устраивает выбранная модель / Евгений Разумный / Ведомости

Участники фондового рынка не поддержали предложение Банка России дать возможность страховщикам, кредитным и микрофинансовым организациям (МФО), брокерам и негосударственным пенсионным фондам (НПФ) заниматься деятельностью управляющих компаний в части управления паевыми инвестиционными фондами. Об этом говорится в письме президента Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексея Тимофеева заместителю председателя Банка России Владимиру Чистюхину («Ведомости» ознакомились с документом). В ЦБ получили письмо и изучают его вместе с другими ответами участников финансового рынка, сказал представитель регулятора.

Участники ассоциации, которая представляет управляющие компании, брокеров, инвестиционных советников, также выступили против разрешения страховщикам, НПФ и МФО заниматься инвестконсультированием и доверительным управлением. Единственное, на что из предложенного ЦБ согласны профучастники, – дать возможность оказывать платежные услуги всем игрокам финансового рынка, а не только банкам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных