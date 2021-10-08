Профучастники раскритиковали предложения ЦБ о совмещении видов деятельности

Профучастники раскритиковали предложения ЦБ о совмещении видов деятельностиИх устраивает только возможность оказывать платежные услуги
Участники фондового рынка не поддержали предложение Банка России дать возможность страховщикам, кредитным и микрофинансовым организациям (МФО), брокерам и негосударственным пенсионным фондам (НПФ) заниматься деятельностью управляющих компаний в части управления паевыми инвестиционными фондами. Об этом говорится в письме президента Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексея Тимофеева заместителю председателя Банка России Владимиру Чистюхину («Ведомости» ознакомились с документом). В ЦБ получили письмо и изучают его вместе с другими ответами участников финансового рынка, сказал представитель регулятора.
Участники ассоциации, которая представляет управляющие компании, брокеров, инвестиционных советников, также выступили против разрешения страховщикам, НПФ и МФО заниматься инвестконсультированием и доверительным управлением. Единственное, на что из предложенного ЦБ согласны профучастники, – дать возможность оказывать платежные услуги всем игрокам финансового рынка, а не только банкам.