Стоимость покупаемых долгов выросла для коллекторов в два раза

Коллекторам все дороже обходится покупка просроченных долгов: с января по первую половину октября цена просроченных кредитов выросла в 2 раза по сравнению с прошлым годом и достигла 12,3 млрд руб., или 10% от размера проданного банками портфеля. Это следует из расчетов Первого коллекторского бюро (ПКБ) и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которые отражают данные по тендерам банков на продажу просроченных долгов. Год назад коллекторы заплатили за долги 6,8 млрд руб., при том что купленный портфель был больше по размерам – 148 млрд руб. Тогда цена покупки увеличилась за 10 месяцев только на 0,4 п. п. и составила 4,6% от портфеля.