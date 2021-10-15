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Стоимость покупаемых долгов выросла для коллекторов в два раза

Причины в снижении предложения и обострении конкуренции
Вадим Арапов
Размер просрочки вырос с начала года на 2% и уже превысил 1 трлн руб. / Евгений Разумный / Ведомости

Коллекторам все дороже обходится покупка просроченных долгов: с января по первую половину октября цена просроченных кредитов выросла в 2 раза по сравнению с прошлым годом и достигла 12,3 млрд руб., или 10% от размера проданного банками портфеля. Это следует из расчетов Первого коллекторского бюро (ПКБ) и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которые отражают данные по тендерам банков на продажу просроченных долгов. Год назад коллекторы заплатили за долги 6,8 млрд руб., при том что купленный портфель был больше по размерам – 148 млрд руб. Тогда цена покупки увеличилась за 10 месяцев только на 0,4 п. п. и составила 4,6% от портфеля.

Рост стоимости связан с тем, что сокращается объем предложения и его количество, считает управляющий директор ПКБ Павел Михмель. За почти 10 месяцев этого года банки выставили на продажу 123 млрд руб. кредитов – это на 16% меньше, чем год назад, а количество договоров в продаваемых портфелях упало на 23% до 860 760 шт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных