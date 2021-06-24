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Коллекторы сообщили о росте продаж долгов молодых россиян

Ведомости

Доля долгов россиян до 25 лет, которые были проданы коллекторам в первом квартале 2021 г., выросла почти вдвое в годовом выражении и составила 20% от общего числа проданных задолженностей, сообщил РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В первом квартале прошлого года показатель составлял 9,7%.

В ассоциации отметили, что долги молодых людей активнее начали продавать не только микрофинансовые организации (МФО), но и банки. В первом квартале года на заемщиков младше 20 лет пришлось 0,7% случаев против 0,2% в прошлом году. В НАПКА пояснили, что показатель такой низкий, потому что банки не так охотно кредитуют молодежь, как МФО.

Компания Debex, которая владеет онлайн-платформой по продаже просроченных долгов, также отметила «аномальный рост» доли молодых неплательщиков. В 2020 году менее 10% должников МФО, чьи задолженности были проданы коллекторам, были младше 20 лет. По итогам первого квартала этого года показатель вырос до 21,7%, во втором квартале снизился до 15%.

Доли должников других возрастных групп фактически не изменились. Гендиректор компании Александр Данилов отметил, что можно считать, что пандемия сильнее повлияла на молодежь, чем на другие возрастные группы клиентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных