Коллекторы сообщили о росте продаж долгов молодых россиян

В ассоциации отметили, что долги молодых людей активнее начали продавать не только микрофинансовые организации (МФО), но и банки. В первом квартале года на заемщиков младше 20 лет пришлось 0,7% случаев против 0,2% в прошлом году. В НАПКА пояснили, что показатель такой низкий, потому что банки не так охотно кредитуют молодежь, как МФО.