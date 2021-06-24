Коллекторы сообщили о росте продаж долгов молодых россиян
Доля долгов россиян до 25 лет, которые были проданы коллекторам в первом квартале 2021 г., выросла почти вдвое в годовом выражении и составила 20% от общего числа проданных задолженностей, сообщил РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В первом квартале прошлого года показатель составлял 9,7%.
В ассоциации отметили, что долги молодых людей активнее начали продавать не только микрофинансовые организации (МФО), но и банки. В первом квартале года на заемщиков младше 20 лет пришлось 0,7% случаев против 0,2% в прошлом году. В НАПКА пояснили, что показатель такой низкий, потому что банки не так охотно кредитуют молодежь, как МФО.
Компания Debex, которая владеет онлайн-платформой по продаже просроченных долгов, также отметила «аномальный рост» доли молодых неплательщиков. В 2020 году менее 10% должников МФО, чьи задолженности были проданы коллекторам, были младше 20 лет. По итогам первого квартала этого года показатель вырос до 21,7%, во втором квартале снизился до 15%.
Доли должников других возрастных групп фактически не изменились. Гендиректор компании Александр Данилов отметил, что можно считать, что пандемия сильнее повлияла на молодежь, чем на другие возрастные группы клиентов.