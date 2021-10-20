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Совладелица «Деловых линий» выкупила у топ-менеджера «Траста» требования к Богатикову

Суд Лондона обязал Богатикова выплатить Михаилу Хабарову $60 млн
Екатерина Литова
Конфликт начался в 2017 г., после того как бывший глава А1 не смог защитить самого Богатикова от уголовного преследования, а «Деловые линии» – от претензий налоговиков, говорил Богатиков в суде / Андрей Гордеев / Ведомости

Конфликт между совладельцем грузоперевозчика «Деловые линии» (ДЛ) Александром Богатиковым и его бывшим партнером по бизнесу Михаилом Хабаровым, который привел к уголовному делу в отношении последнего, близок к завершению. Один из акционеров ДЛ, Татьяна Башмакова, выкупила у Хабарова его права требования к Богатикову почти на $60 млн. Эту сумму в споре с Хабаровым Богатикову определил Лондонский международный третейский суд (LCIA). Об этом «Ведомостям» рассказал адвокат Хабарова Владимир Слащев. Информацию подтвердил собеседник, близкий к одной из сторон сделки.

Лондонский суд в марте этого года обязал Богатикова выплатить структуре Хабарова – Caledor – $49 млн в качестве компенсации за не исполненный в 2018 г. опцион на 30% акций «Деловых линий». Позднее суд начислил Богатикову еще $10 млн в качестве компенсации расходов на судебный процесс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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