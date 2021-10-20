Совладелица «Деловых линий» выкупила у топ-менеджера «Траста» требования к Богатикову

Совладелица «Деловых линий» выкупила у топ-менеджера «Траста» требования к БогатиковуСуд Лондона обязал Богатикова выплатить Михаилу Хабарову $60 млн
Конфликт между совладельцем грузоперевозчика «Деловые линии» (ДЛ) Александром Богатиковым и его бывшим партнером по бизнесу Михаилом Хабаровым, который привел к уголовному делу в отношении последнего, близок к завершению. Один из акционеров ДЛ, Татьяна Башмакова, выкупила у Хабарова его права требования к Богатикову почти на $60 млн. Эту сумму в споре с Хабаровым Богатикову определил Лондонский международный третейский суд (LCIA). Об этом «Ведомостям» рассказал адвокат Хабарова Владимир Слащев. Информацию подтвердил собеседник, близкий к одной из сторон сделки.
Лондонский суд в марте этого года обязал Богатикова выплатить структуре Хабарова – Caledor – $49 млн в качестве компенсации за не исполненный в 2018 г. опцион на 30% акций «Деловых линий». Позднее суд начислил Богатикову еще $10 млн в качестве компенсации расходов на судебный процесс.