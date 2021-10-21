Банки готовятся поднимать ставки по вкладам в ожидании роста ключевой

Банки готовятся поднимать ставки по вкладам в ожидании роста ключевойДля открытия вклада с доходностью выше инфляции надо постараться
На фоне ожиданий повышения ключевой ставки ЦБ в пятницу банки уже планируют очередное повышение доходности по вкладам. Как минимум четыре банка собираются повысить ставки.
«Почта банк» поднимет ставки по вкладам на 0,25 процентного пункта (п. п.) на этой неделе, рассказал представитель банка: максимальная ставка по базовой линейке вкладов составит 7,25% годовых. Доходность вкладов на 0,3–0,4 п. п. к концу октября собирается увеличить банк Дом.РФ, заявил директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.
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