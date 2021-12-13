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Финансы

День распродаж: почему российский рынок снова падает

Негативных факторов много – падение нефтяных цен, геополитическая напряженность
Софья Шелудченко
Максим Стулов / Ведомости

В понедельник инвесторы вновь распродают российские активы: индекс Мосбиржи и его долларовый аналог РТС падают на 3,3%. К 17:30 индекс Мосбиржи опустился до 3631 пункта, а РТС оказался ниже 1556 пунктов – это произошло впервые с середины июля этого года. Со своих октябрьских максимумов индексы потеряли уже 15-19%, но, несмотря на это, с начала года Мосбиржа выросла на 10,6%, РТС – на 12,4%.

Среди голубых фишек 4% и больше теряют акции Сбербанка и добывающих компаний – «Газпрома», «Норникеля», «Татнефти» и «Роснефти». Индексы и бумаги компаний падают на фоне снижения нефтяных цен. К 17:30 мск. февральский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE падал на 0,5% до $74,7 за баррель.

На рынок давят множество факторов в один момент: геополитика, неопределенность монетарной политики ФРС США (в пятницу инфляция в Штатах оказалась на сорокалетних максимумах), новый штамм коронавируса, а также ожидания резкого повышения ставки Банка России, перечисляет управляющий директор по стратегическому развитию УК «Атон-менеджмент» Григорий Исаев. Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», большинство опрошенных экономистов (14 из 19) ждут роста ставки сразу на 1 п. п. до 8,5%.

По словам Исаева, распродажи устраивают иностранные инвесторы: управляющие выходят из активов на фоне геополитических рисков и хотят зафиксировать убытки, чтобы под конец года портфели выглядели «симпатичнее».

Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сразу повысит ключевую ставку на 1 п. п.

Уже в начале следующего года ее уровень может достичь 9%

Продажи на рынке акций усилились ближе к 11:00 утра, когда на нем появились европейские игроки, говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие брокера» Олег Сыроваткин. Брокер выделяет несколько причин внимания иностранных инвесторов к российскому фондовому рынку.

  • Во-первых, они разочарованы отсутствием прорыва на переговорах между Владимиром Путиным и Джо Байденом.

  • Во-вторых, «Газпром» является одним из главных аутсайдеров среди голубых фишек – это может быть прямым следствием недавнего заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что «Северный поток – 2» пока не соответствует нормам ЕС.

  • В-третьих, на выходных в адрес России прозвучали очередные предупреждения (на этот раз со стороны министров иностранных дел стран G7) о «масштабных последствиях» в случае дальнейшей военной активности против Украины.

Кроме того, инвесторов вряд ли радуют перспективы ожидаемого повышения ключевой ставки ЦБ в эту пятницу, 17 декабря, отмечает Сыроваткин. Влияние оказывает и внешний фон, продолжает брокер: цены на нефть, возможно, прервали циклический рост. Оставляет желать лучшего и общая динамика рынка акций развивающихся стран: за год индекс MSCI EM упал на 1,52%. Все это может означать дальнейшее расхождение путей России и Запада, резюмирует Сыроваткин. Но в среднесрочной перспективе полный разрыв экономических связей между ними выглядит крайне маловероятным: российские компании продолжат оставаться бенефициарами высоких цен на сырье в целом и на энергоносители в частности.

Хотя внешний фон сегодняшним утром располагал к росту и открытие рынка было позитивным, ситуацию взяли под свой контроль продавцы, говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Это уже становится традицией, считает он: подобные волны падения были заметны на прошлой неделе. Обычно они проходят в отрыве от динамики привычных «поводырей» – индексов Европы и США, а также сырьевых цен. Это негативный сигнал, часто указывающий на незавершенность волны снижения, говорит Карпунин, поэтому российский рынок продолжает выглядеть слабо.

Российский рынок акций показал в 2021 году лучшую дивидендную доходность за 10 лет

Основной вклад внесли нефтегазовый и металлургический секторы, но не ясно, сможет ли рынок повторить успехи и в 2022 году

Несмотря на то что сейчас российский рынок акций падает, он оказался лучшим по ожидаемой дивидендной доходности (отношение величины годового дивиденда на акцию к цене акции) на горизонте года среди как развивающихся стран, так и развитых, писали ранее «Ведомости». У индекса российского рынка MSCI Russia (входит в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets) этот показатель достиг 9,4%. 

Дивидендная доходность компаний из индекса РТС достигнет по итогам 2021 г. 8,7%, ожидают в «Атоне», это рекордное значение за последние 10 лет (более поздних данных нет). А за 2022 г. доходность вырастет еще на 1 п. п. и достигнет 9,7%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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