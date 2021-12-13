День распродаж: почему российский рынок снова падает

Кроме того, инвесторов вряд ли радуют перспективы ожидаемого повышения ключевой ставки ЦБ в эту пятницу, 17 декабря, отмечает Сыроваткин. Влияние оказывает и внешний фон, продолжает брокер: цены на нефть, возможно, прервали циклический рост. Оставляет желать лучшего и общая динамика рынка акций развивающихся стран: за год индекс MSCI EM упал на 1,52%. Все это может означать дальнейшее расхождение путей России и Запада, резюмирует Сыроваткин. Но в среднесрочной перспективе полный разрыв экономических связей между ними выглядит крайне маловероятным: российские компании продолжат оставаться бенефициарами высоких цен на сырье в целом и на энергоносители в частности.