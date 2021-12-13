День распродаж: почему российский рынок снова падает

День распродаж: почему российский рынок снова падаетНегативных факторов много – падение нефтяных цен, геополитическая напряженность
В понедельник инвесторы вновь распродают российские активы: индекс Мосбиржи и его долларовый аналог РТС падают на 3,3%. К 17:30 индекс Мосбиржи опустился до 3631 пункта, а РТС оказался ниже 1556 пунктов – это произошло впервые с середины июля этого года. Со своих октябрьских максимумов индексы потеряли уже 15-19%, но, несмотря на это, с начала года Мосбиржа выросла на 10,6%, РТС – на 12,4%.
Среди голубых фишек 4% и больше теряют акции Сбербанка и добывающих компаний – «Газпрома», «Норникеля», «Татнефти» и «Роснефти». Индексы и бумаги компаний падают на фоне снижения нефтяных цен. К 17:30 мск. февральский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE падал на 0,5% до $74,7 за баррель.
На рынок давят множество факторов в один момент: геополитика, неопределенность монетарной политики ФРС США (в пятницу инфляция в Штатах оказалась на сорокалетних максимумах), новый штамм коронавируса, а также ожидания резкого повышения ставки Банка России, перечисляет управляющий директор по стратегическому развитию УК «Атон-менеджмент» Григорий Исаев. Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», большинство опрошенных экономистов (14 из 19) ждут роста ставки сразу на 1 п. п. до 8,5%.
По словам Исаева, распродажи устраивают иностранные инвесторы: управляющие выходят из активов на фоне геополитических рисков и хотят зафиксировать убытки, чтобы под конец года портфели выглядели «симпатичнее».
Продажи на рынке акций усилились ближе к 11:00 утра, когда на нем появились европейские игроки, говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие брокера» Олег Сыроваткин. Брокер выделяет несколько причин внимания иностранных инвесторов к российскому фондовому рынку.
Во-первых, они разочарованы отсутствием прорыва на переговорах между Владимиром Путиным и Джо Байденом.
Во-вторых, «Газпром» является одним из главных аутсайдеров среди голубых фишек – это может быть прямым следствием недавнего заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что «Северный поток – 2» пока не соответствует нормам ЕС.
В-третьих, на выходных в адрес России прозвучали очередные предупреждения (на этот раз со стороны министров иностранных дел стран G7) о «масштабных последствиях» в случае дальнейшей военной активности против Украины.
Кроме того, инвесторов вряд ли радуют перспективы ожидаемого повышения ключевой ставки ЦБ в эту пятницу, 17 декабря, отмечает Сыроваткин. Влияние оказывает и внешний фон, продолжает брокер: цены на нефть, возможно, прервали циклический рост. Оставляет желать лучшего и общая динамика рынка акций развивающихся стран: за год индекс MSCI EM упал на 1,52%. Все это может означать дальнейшее расхождение путей России и Запада, резюмирует Сыроваткин. Но в среднесрочной перспективе полный разрыв экономических связей между ними выглядит крайне маловероятным: российские компании продолжат оставаться бенефициарами высоких цен на сырье в целом и на энергоносители в частности.
Хотя внешний фон сегодняшним утром располагал к росту и открытие рынка было позитивным, ситуацию взяли под свой контроль продавцы, говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Это уже становится традицией, считает он: подобные волны падения были заметны на прошлой неделе. Обычно они проходят в отрыве от динамики привычных «поводырей» – индексов Европы и США, а также сырьевых цен. Это негативный сигнал, часто указывающий на незавершенность волны снижения, говорит Карпунин, поэтому российский рынок продолжает выглядеть слабо.
Несмотря на то что сейчас российский рынок акций падает, он оказался лучшим по ожидаемой дивидендной доходности (отношение величины годового дивиденда на акцию к цене акции) на горизонте года среди как развивающихся стран, так и развитых, писали ранее «Ведомости». У индекса российского рынка MSCI Russia (входит в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets) этот показатель достиг 9,4%.
Дивидендная доходность компаний из индекса РТС достигнет по итогам 2021 г. 8,7%, ожидают в «Атоне», это рекордное значение за последние 10 лет (более поздних данных нет). А за 2022 г. доходность вырастет еще на 1 п. п. и достигнет 9,7%.