Российский рынок акций показал в 2021 году лучшую дивидендную доходность за 10 лет

Независимо от того, как завершится 2021 г., он уже показал себя как один из самых успешных для мировых фондовых рынков, говорится в новом исследовании и стратегии «Атона» на 2022 г.: MSCI AC World (индекс компаний мира) обеспечил более 18% роста (на 22 ноября; общий доход, включая дивиденды) после роста на 16,9% в 2020 г. и на 27,3% в допандемийном 2019 году. Похожие успехи на фондовом рынке наблюдались только в конце 1990-х, середине 2000-х и несколько раз в 2010-х, пишут аналитики. Такие показатели этого года стали возможны за счет быстрого восстановления мировых экономик, чрезмерно мягкой денежно-кредитной политики крупных центральных банков и волн масштабных фискальных стимулов.