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Российский рынок акций показал в 2021 году лучшую дивидендную доходность за 10 лет

Основной вклад внесли нефтегазовый и металлургический секторы, но не ясно, сможет ли рынок повторить успехи и в 2022 году
Екатерина Литова Софья Шелудченко
Максим Стулов / Ведомости

Независимо от того, как завершится 2021 г., он уже показал себя как один из самых успешных для мировых фондовых рынков, говорится в новом исследовании и стратегии «Атона» на 2022 г.: MSCI AC World (индекс компаний мира) обеспечил более 18% роста (на 22 ноября; общий доход, включая дивиденды) после роста на 16,9% в 2020 г. и на 27,3% в допандемийном 2019 году. Похожие успехи на фондовом рынке наблюдались только в конце 1990-х, середине 2000-х и несколько раз в 2010-х, пишут аналитики. Такие показатели этого года стали возможны за счет быстрого восстановления мировых экономик, чрезмерно мягкой денежно-кредитной политики крупных центральных банков и волн масштабных фискальных стимулов.

Российский фондовый рынок оказался лучшим по ожидаемой дивидендной доходности (отношение величины годового дивиденда на акцию к цене акции) на горизонте года среди как развивающихся стран, так и развитых, следует из последних данных «Атона». У индекса российского рынка MSCI Russia (входит в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets) этот показатель достиг 9,4%. На втором месте идет бразильский MSCI Brazil с 7,9%, а после него MSCI Turkey – 6,3%. Общий индекс развивающихся рынков MSCI EM показал дивидендную доходность на уровне 3%. Среди индексов развитых рынков лучший показатель у европейского MSCI – 3,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных