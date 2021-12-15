ФРС трижды повысит ключевую ставку в 2022 году и прекратит покупку облигаций в марте

Американский центральный банк также повысил оценку инфляции в этом (c 4,2% до 5,3%) и в следующем году (с 2,2% до 2,6%). В своем заявлении при описании инфляции ФРС признала, что это уже не «временное явление», которым ранее ЦБ называл инфляцию. Ключевая краткосрочная процентная ставка осталась неизменной – на уровне 0-0,25%. Ожидается, что в 2022 г. ставка по федеральным фондам составит около 0,9%.