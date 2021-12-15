ФРС трижды повысит ключевую ставку в 2022 году и прекратит покупку облигаций в марте

ФРС трижды повысит ключевую ставку в 2022 году и прекратит покупку облигаций в мартеАмериканский центральный банк также повысил оценку инфляции
ФРС США объявила о решении сократить выкуп облигаций до $30 млрд в месяц, чтобы завершить программу сворачивания стимулов в марте, а не в июне, как планировалось ранее. Агентство также планирует три раза повысить ключевую ставку в 2022 г., хотя еще в сентябре планировала поднять ставку только единожды.
Американский центральный банк также повысил оценку инфляции в этом (c 4,2% до 5,3%) и в следующем году (с 2,2% до 2,6%). В своем заявлении при описании инфляции ФРС признала, что это уже не «временное явление», которым ранее ЦБ называл инфляцию. Ключевая краткосрочная процентная ставка осталась неизменной – на уровне 0-0,25%. Ожидается, что в 2022 г. ставка по федеральным фондам составит около 0,9%.
Корректировка темпов сворачивания стимулов была ожидаема рынком. В начале ноября американский центробанк объявил о начале сворачивания антикризисной программы выкупа казначейских облигаций и ипотечных бумаг на $15 млрд – с $120 млрд до $105 млрд. А в середине ноября представители ФРС начали обсуждать идею и более быстрого сворачивания стимулов. В конце ноября глава Федрезерва Джером Пауэлл также дал понять, что сценарий ускоренного сворачивания программы выкупов более ожидаем.
Бывший председатель совета директоров Федеральной резервной системы Фредерик Мишкин заявил, что «очень обеспокоен» тем, что делает центральный банк. «Реальность такова, что инфляция намного выше, чем они ожидали и более долговечна, чем они ожидали», – сказал он в эфире деловой программы Power Lunch телеканала CNBC.
Инфляция в США в ноябре 2021 г. достигла рекордной отметки с 1982 г. Темпы роста потребительских цен ускорились с октябрьских 6,2% до 6,8% в годовом выражении. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,8%. Значительный рост цен в ноябре наблюдался на бензин, жилье, продукты питания и транспортные средства.
Джим Кэрон из Morgan Stanley Investment Management считает, что рынок акций «может вздохнуть с облегчением», поскольку ожидал более агрессивных действий от ФРС: «Рынок достаточно силен, чтобы выдержать три повышения ставки <...> С точки зрения капитала, теперь нужно просто сосредоточиться на прибыли, марже и росте».
Рынки отреагировали ростом на решение ФРС ускорить сворачивание программы стимулов. Все ведущие фондовые индексы США отскочили от дневных минимумов. На 23:31 мск Dow Jones Industrial вырос 1,2% или на 414 пунктов после того, как провел день в минусе. S&P 500 прибавил 79 пунктов (1,7%). Nasdaq Composite вырос на 2,7% или 406 пунктов. Фьючерсы на нефть выросли: январский контракт на нефть марки West Texas Intermediate на Нью-Йоркской товарной бирже подорожал на 0,2% до $70,87/барр.