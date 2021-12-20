ЦБ выявил новую практику завышения банками полной стоимости кредита

Понятие полной стоимости кредита появилось в 2008 г. – оно отражает ставку в процентах годовых по кредиту и включает все затраты заемщика на обслуживание кредита, в том числе комиссии или расходы на страховку. Поэтому значение ПСК обычно выше процентной ставки, заявляемой банком в рекламе. Банки обязаны в каждом договоре в верхнем правом углу страницы напечатать две рамки со значениями ПСК – в процентах и в деньгах. Но есть и те виды платежей, которые в расчет ПСК не входят. Например, комиссии за снятие наличных с кредитной карты, за досрочное погашение, плата за предоставление выписки по счету, неустойка (штраф, пеня). Полная стоимость кредита имеет предельное значение: на момент оформления кредита не может превышать более чем на треть наименьшую из двух величин – 365% годовых или рассчитанное ЦБ значение ПСК.