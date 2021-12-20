ЦБ выявил новую практику завышения банками полной стоимости кредита

ЦБ выявил новую практику завышения банками полной стоимости кредитаОни подменяют кредитными картами займы на товары в точке продаж
Банк России выявил новую недобросовестную практику завышения полной стоимости кредита (ПСК) у банков. Некоторые игроки подменяют POS-кредитование карточным, завышая таким образом процентную ставку и итоговую сумму переплаты, говорится в сообщении регулятора. 20 декабря ЦБ от имени первого зампреда Сергея Швецова разослал информационное письмо во все кредитные организации с сообщением о недопустимости такой практики для обхода ограничений ПСК.
Регулятор обнаружил, что некоторые банки обходят ограничения и оформляют потребителям вместо POS-кредита (кредит на товар в точке продаж или онлайн) кредитную карту со значительно более высокой ставкой, говорится в письме. При этом размер кредитного лимита по карте равен стоимости товара, а денег на руки покупатель не получает – они сразу перечисляются продавцу. Это создает формальные основания для классификации таких кредитов в качестве карточных, по которым установлены более высокие среднерыночные значения ПСК. Таким образом банки обходят требование закона по размеру ПСК для соответствующих категорий ссуд, отметил ЦБ.
Информационные письма ЦБ носят рекомендательный характер для банков и за их нарушение не предусмотрены штрафы и иные санкции.
Понятие полной стоимости кредита появилось в 2008 г. – оно отражает ставку в процентах годовых по кредиту и включает все затраты заемщика на обслуживание кредита, в том числе комиссии или расходы на страховку. Поэтому значение ПСК обычно выше процентной ставки, заявляемой банком в рекламе. Банки обязаны в каждом договоре в верхнем правом углу страницы напечатать две рамки со значениями ПСК – в процентах и в деньгах. Но есть и те виды платежей, которые в расчет ПСК не входят. Например, комиссии за снятие наличных с кредитной карты, за досрочное погашение, плата за предоставление выписки по счету, неустойка (штраф, пеня). Полная стоимость кредита имеет предельное значение: на момент оформления кредита не может превышать более чем на треть наименьшую из двух величин – 365% годовых или рассчитанное ЦБ значение ПСК.
В I квартале 2022 г. банки будут выдавать кредитки с лимитом до 30 000 с предельной ПСК 31,74%, а по POS-кредитам – 21,07%. При лимите карточки от 30 000 до 300 000 руб. предельная стоимость – 25,78%, а POS – от 30 000 до 100 000 руб. – 19,76%. Среднерыночная ПСК по всем выданным в ноябре кредиткам – 23,3%, следует из данных ОКБ. По POS-кредитам – 14,2%.
Как банки завышают ПСК
Банки давно нашли способы, не нарушая закон, увеличить ПСК, писали «Ведомости». Один из способов – оформление заемщику кредитки с высокой ПСК вместо кредита наличными. Второй способ – установление зависимости ставки по кредиту от допуслуг (кроме страховки). Еще одна уловка – использование «лестничных» ставок, когда заемщик обращается за кредитом наличными, но для получения наименьшей ставки необходимо израсходовать всю сумму займа в безналичной форме. В этом случае одновременно с кредитным договором заключается допсоглашение, где и указана повышенная ставка.
ЦБ проблему с завышением ПСК признавал и планировал принять поправки в закон о потребительском кредите в осеннюю сессию, но пока этого не произошло.
Кредитная карта для банка гораздо выгоднее займа в точке продаж, так как ПСК по кредиткам выше, а значит, и маржинальность этого продукта, отмечает старший кредитный специалист банковской группы Moody’s Ольга Ульянова. Для банка и то, и другое – беззалоговый кредит, но учитывая, что ставка по кредитке выше, доходность для банка выгоднее при том же размере риска, согласен аналитик Fitch Антон Лопатин.
Банки с целью роста маржинальности ищут новые пути обхода ограничений максимального размера ПСК, установленного регулятором, говорит заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Но и заемщику может быть интересен такой формат кредитования, поскольку по кредитным картам, как правило, устанавливается льготный период погашения задолженности, на который не распространяется процентная ставка.
Интерес регулятора на запрет подмены связан с тем, что в таких условиях количественные ограничения на кредитование не будут работать, считает управляющий директор по валидации «Эксперта РА» Юрий Беликов. Банк России получит право вводить количественные ограничения или «макропруденциальные лимиты» на выдачу определенных категорий необеспеченных ссуд с 1 января 2022 г.
Жалоб на подмену нелимитированных дешевых кредитов (POS-кредит) лимитированными и дорогими (кредитная карта) пока не было, сказала руководитель ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева: это можно объяснить тем, что потребители не особенно внимательны при изучении кредитных договоров и их условий. Лазарева заметила, что ОНФ встречал в открытых источниках сообщения о похожей практике со стороны МФО, когда некоторые участники рынка маскировали POS-займы под залоговые, чтобы устанавливать ставки почти втрое больше стандартных. Лазарева уверена, что помочь в разрешении ситуации могли бы развитие финансовой грамотности потребителей, расширение возможности ЦБ в рамках поведенческого надзора, а также пересмотр и усовершенствование методики расчета ПСК, чтобы у кредиторов было меньше пространства для нарушения установленных правил.
Это недобросовестная практика, но привлечь банк к ответственности можно не всегда, так как многое зависит от того, какие документы подписал заемщик, говорит адвокат, партнер «Правовой группы» Владимир Шалаев. Если ему обещали одно, а на деле он заключил договор кредитования на оформление карты, то доказать вину банка будет сложно, продолжил юрист. Тем не менее сама схема вызывает вопросы у Банка России, а значит, регулятор, вероятно, будет предпринимать какие-то меры по прекращению такой практики, добавил Шалаев.
По словам Лазаревой, любая попытка обойти установленные ограничения и правила наносит вред, прежде всего, самому рынку – снижается уровень доверия потребителя, надзор и законодательство становятся более суровыми, убивается потенциал полезных продуктов.