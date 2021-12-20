Рынок неоднозначно оценил намерение ЦБ запретить дифференцированные ставки по вкладам

В Сбербанке сейчас максимальная ставка по лучшему вкладу – 8%, но для этого надо капитализировать проценты, купить годовую подписку «СберПрайм+» и вложить не меньше 100 000 руб. Без дополнительных условий ставка – 6%. У ВТБ максимальная ставка – 9%, но заработать ее можно только при соблюдении акционных условий («новые» деньги, открытие вклада онлайн и до конца года, траты по карте). Базовая ставка с капитализацией процентов – 7,5% (через онлайн).