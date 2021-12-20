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Рынок неоднозначно оценил намерение ЦБ запретить дифференцированные ставки по вкладам

Некоторые считают, что это сделает ставки прозрачными, другие – что убьет конкуренцию
Вадим Арапов
Екатерина Кузьмина / Ведомости

Банк России намерен добиться полного запрета дифференцированных ставок по вкладам, заявил 20 декабря зампред Банка России Владимир Чистюхин, выступая на парламентских слушаниях комитета по финансовому рынку Госдумы. Сейчас по одному и тому же вкладу ставка может разниться в зависимости от суммы, способа пополнения (онлайн или в отделении), вложения средств, которые уже хранились в банке («старые» или «новые» деньги), и проч.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина уже выступала против дискриминации банками «старых» денег вкладчика и за необходимость введения регулирования в этой сфере. «Не должно быть дискриминации так называемых «старых» денег, когда ставки по вкладам для «новых» денег вкладчика более высокие», – сказала глава ЦБ.

Сейчас в ряде крупных банков ставка по депозиту достигает 9% и выше, но по факту для получения такой доходности клиенту нужно постараться. Например, у Московского кредитного банка и Дом.РФ для получения такого процента надо открыть вклад через маркетплейс «Финуслуги», положить сумму от 1 млн до 3 млн руб. (у Дом.РФ). Без дополнительных условий максимальные ставки по тем же вкладам в банках – 7,1 и 8,4% соответственно.

В Сбербанке сейчас максимальная ставка по лучшему вкладу – 8%, но для этого надо капитализировать проценты, купить годовую подписку «СберПрайм+» и вложить не меньше 100 000 руб. Без дополнительных условий ставка – 6%. У ВТБ максимальная ставка – 9%, но заработать ее можно только при соблюдении акционных условий («новые» деньги, открытие вклада онлайн и до конца года, траты по карте). Базовая ставка с капитализацией процентов – 7,5% (через онлайн).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных