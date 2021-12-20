Банк России хочет запретить дифференцированные ставки по вкладам

Отмена диверсификации приведет к большей прозрачности ставок для клиентов и росту конкуренции между банками, уверен аналитик Fitch Антон Лопатин: для клиентов это будет скорее плюс, так как ставка по депозиту будет зависеть от конкуренции между игроками, а не от суммы вклада. При этом Лопатин отметил, что не ожидает значительного роста ставок от этого, так как есть более значимые факторы, такие как изменения ключевой ставки ЦБ. В целом это можно расценивать как продолжение риторики о повышении прозрачности финансового продукта для клиентов, борьбу с навязыванием сопутствующих услуг банками, добавил он.