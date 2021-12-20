Банк России хочет запретить дифференцированные ставки по вкладам

Банк России хочет запретить дифференцированные ставки по вкладамСейчас процент часто зависит от суммы вклада, способа пополнения, старых или новых денег
Банк России будет бороться за полный запрет на дифференциацию ставок по вкладам в банках, заявил зампред Банка России Владимир Чистюхин, выступая на парламентских слушаниях комитета по финансовому рынку Госдумы. Сейчас по одному и тому же вкладу ставка может разниться в зависимости от суммы, способа пополнения (онлайн или в отделении), вложения средств, которые уже хранились в банке (старые или новые деньги) и проч.
«Мы рассчитываем добиться отмены дискриминации, возникающей в отношении процентных ставок по вкладам, в связи с внесением разных сумм вклада, внесением во вклад новых или старых денег, а также в связи с приобретением вкладчиками дополнительных финансовых продуктов и услуг», – заявил Чистюхин.
Зампред ЦБ подчеркнул, что перечень не является закрытым и будет пополняться дополнительными мерами после обсуждения с рынком и депутатами.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина уже выступала против дискриминации банками старых денег вкладчика и необходимости введения регулирования. «Не должно быть дискриминации так называемых старых денег, когда ставки по вкладам для новых денег вкладчика более высокие», – сказала Набиуллина. По ее словам, нужно создать максимально удобные условия для людей и бизнеса, которые размещают свои свободные ресурсы в банках.
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Сейчас уже в ряде крупных банков ставка по депозиту достигает 9% и выше, но по факту для получения такой доходности клиенту нужно постараться. Например, у Московского кредитного банка и Дом.РФ для получения такого процента надо открыть вклад через маркетплейс «Финуслуги», положить сумму от 1 млн до 3 млн руб. (у Дом.РФ). Без дополнительных условий максимальные ставки по тем же вкладам в банках 7,1% и 8,4% соответственно.
В крупнейшем банке, Сбербанке, с 30 ноября максимальная ставка по лучшему вкладу – 8%, но для этого надо капитализировать проценты, купить годовую подписку «СберПрайм +» и вложить не меньше 100 000 руб. Без дополнительных условий ставка составит 6%. У ВТБ сейчас базовая ставка с капитализацией процентов у наиболее выгодного вклада – 7,5% (через онлайн). Максимальная – 9%, но заработать ее можно только при соблюдении акционных условий (новые деньги, открытие вклада онлайн и до конца года, траты по карте).
Общий размер денег граждан на текущих счетах и срочных вкладах составил на начало ноября 32,85 трлн руб., из которых 60% хранится на депозитах, следует из статистики ЦБ.
Отмена диверсификации приведет к большей прозрачности ставок для клиентов и росту конкуренции между банками, уверен аналитик Fitch Антон Лопатин: для клиентов это будет скорее плюс, так как ставка по депозиту будет зависеть от конкуренции между игроками, а не от суммы вклада. При этом Лопатин отметил, что не ожидает значительного роста ставок от этого, так как есть более значимые факторы, такие как изменения ключевой ставки ЦБ. В целом это можно расценивать как продолжение риторики о повышении прозрачности финансового продукта для клиентов, борьбу с навязыванием сопутствующих услуг банками, добавил он.
Сберегательные продукты зачастую сильно зависят от маркетинговой стратегии банка и, если жестко регулировать этот процесс, банки воспримут это негативно из-за ограничения конкуренции, парирует заведующий научной лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Возможности оперативно управлять пассивами снизятся, а клиенты получат однообразные продукты без возможности выбрать, продолжил он: рынок откатится на позицию начала 90-х. Домащенко уверен, что в случае введения банки найдут способ обойти ограничения, например, появятся дополнительные финансовые продукты или структурированные продукты, которые, вероятнее всего, не будут застрахованы в АСВ.
Важно оценивать экономическую оправданность дифференциации ставок, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев: мировая практика показывает, что ставки в основном зависят от суммы вклада и срочности. Зависимость от дополнительных услуг, внесения сумм, старых и новых денег – это не совсем честно по отношению к клиенту, поэтому ограничение такой практики логично, считает Самиев, другое дело, что размер – это важный параметр для управления процентным риском для банка и ограничивать его не совсем верно.