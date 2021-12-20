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Финансы

Банк России хочет запретить дифференцированные ставки по вкладам

Сейчас процент часто зависит от суммы вклада, способа пополнения, старых или новых денег
Вадим Арапов
Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России будет бороться за полный запрет на дифференциацию ставок по вкладам в банках, заявил зампред Банка России Владимир Чистюхин, выступая на парламентских слушаниях комитета по финансовому рынку Госдумы. Сейчас по одному и тому же вкладу ставка может разниться в зависимости от суммы, способа пополнения (онлайн или в отделении), вложения средств, которые уже хранились в банке (старые или новые деньги) и проч.

«Мы рассчитываем добиться отмены дискриминации, возникающей в отношении процентных ставок по вкладам, в связи с внесением разных сумм вклада, внесением во вклад новых или старых денег, а также в связи с приобретением вкладчиками дополнительных финансовых продуктов и услуг», – заявил Чистюхин.

Зампред ЦБ подчеркнул, что перечень не является закрытым и будет пополняться дополнительными мерами после обсуждения с рынком и депутатами. 

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина уже выступала против дискриминации банками старых денег вкладчика и необходимости введения регулирования. «Не должно быть дискриминации так называемых старых денег, когда ставки по вкладам для новых денег вкладчика более высокие», – сказала Набиуллина. По ее словам, нужно создать максимально удобные условия для людей и бизнеса, которые размещают свои свободные ресурсы в банках.

«Ведомости» направили запросы в топ-30 банков по размеру средств граждан.

Сейчас уже в ряде крупных банков ставка по депозиту достигает 9% и выше, но по факту для получения такой доходности клиенту нужно постараться. Например, у Московского кредитного банка и Дом.РФ для получения такого процента надо открыть вклад через маркетплейс «Финуслуги», положить сумму от 1 млн до 3 млн руб. (у Дом.РФ). Без дополнительных условий максимальные ставки по тем же вкладам в банках 7,1% и 8,4% соответственно.

В крупнейшем банке, Сбербанке, с 30 ноября максимальная ставка по лучшему вкладу – 8%, но для этого надо капитализировать проценты, купить годовую подписку «СберПрайм +» и вложить не меньше 100 000 руб. Без дополнительных условий ставка составит 6%. У ВТБ сейчас базовая ставка с капитализацией процентов у наиболее выгодного вклада – 7,5% (через онлайн). Максимальная – 9%, но заработать ее можно только при соблюдении акционных условий (новые деньги, открытие вклада онлайн и до конца года, траты по карте).

Общий размер денег граждан на текущих счетах и срочных вкладах составил на начало ноября 32,85 трлн руб., из которых 60% хранится на депозитах, следует из статистики ЦБ. 

Отмена диверсификации приведет к большей прозрачности ставок для клиентов и росту конкуренции между банками, уверен аналитик Fitch Антон Лопатин: для клиентов это будет скорее плюс, так как ставка по депозиту будет зависеть от конкуренции между игроками, а не от суммы вклада. При этом Лопатин отметил, что не ожидает значительного роста ставок от этого, так как есть более значимые факторы, такие как изменения ключевой ставки ЦБ. В целом это можно расценивать как продолжение риторики о повышении прозрачности финансового продукта для клиентов, борьбу с навязыванием сопутствующих услуг банками, добавил он.

Сберегательные продукты зачастую сильно зависят от маркетинговой стратегии банка и, если жестко регулировать этот процесс, банки воспримут это негативно из-за ограничения конкуренции, парирует заведующий научной лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Возможности оперативно управлять пассивами снизятся, а клиенты получат однообразные продукты без возможности выбрать, продолжил он: рынок откатится на позицию начала 90-х. Домащенко уверен, что в случае введения банки найдут способ обойти ограничения, например, появятся дополнительные финансовые продукты или структурированные продукты, которые, вероятнее всего, не будут застрахованы в АСВ.

Важно оценивать экономическую оправданность дифференциации ставок, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев: мировая практика показывает, что ставки в основном зависят от суммы вклада и срочности. Зависимость от дополнительных услуг, внесения сумм, старых и новых денег – это не совсем честно по отношению к клиенту, поэтому ограничение такой практики логично, считает Самиев, другое дело, что размер – это важный параметр для управления процентным риском для банка и ограничивать его не совсем верно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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