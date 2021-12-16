Доходность по вкладам в ряде банков превысила 9%На фоне волатильности на фондовом рынке граждане возвращают деньги с брокерских счетов на депозиты
Банки продолжают повышать проценты по вкладам. Часть из них уже заложила в ставки ожидания последнего повышения ключевой ставки ЦБ в этом году на 1 п. п. – до 8,5%. Ряд игроков не исключает еще одного витка повышения ставок по вкладам до конца года. Это следует из данных опроса «Ведомостей» топ-30 банков по размеру средств физлиц.
За первые две недели декабря 85 банков повысили ставки по вкладам, рассказал руководитель отдела аналитики финансового маркетплейса «Сравни.ру» Виктор Кузьмин: «Размер увеличения зависит от банка и от типа вкладов, но большая часть изменений попадает в диапазон от 0,25 до 1,5 п. п.».
В декабре Московский кредитный банк (МКБ) увеличил доходность всей линейки вкладов в среднем на 0,5 п. п., максимальная доходность в банке теперь достигает 9%, рассказала начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов МКБ Юлия Алексеева. Для такой ставки клиенту надо открыть вклад через маркетплейс «Финуслуги» на 370 дней. Без дополнительных условий максимальная ставка в МКБ с учетом капитализации процентов составляет 7,1%.