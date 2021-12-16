Доходность по вкладам в ряде банков превысила 9%

Банки продолжают повышать проценты по вкладам. Часть из них уже заложила в ставки ожидания последнего повышения ключевой ставки ЦБ в этом году на 1 п. п. – до 8,5%. Ряд игроков не исключает еще одного витка повышения ставок по вкладам до конца года. Это следует из данных опроса «Ведомостей» топ-30 банков по размеру средств физлиц.