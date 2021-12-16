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Доходность по вкладам в ряде банков превысила 9%

На фоне волатильности на фондовом рынке граждане возвращают деньги с брокерских счетов на депозиты
Вадим Арапов
Часть людей возвращает свои сбережения в банки, поскольку вклады – это простой и понятный финансовый продукт с фиксированной доходностью / Андрей Гордеев / Ведомости

Банки продолжают повышать проценты по вкладам. Часть из них уже заложила в ставки ожидания последнего повышения ключевой ставки ЦБ в этом году на 1 п. п. – до 8,5%. Ряд игроков не исключает еще одного витка повышения ставок по вкладам до конца года. Это следует из данных опроса «Ведомостей» топ-30 банков по размеру средств физлиц.

За первые две недели декабря 85 банков повысили ставки по вкладам, рассказал руководитель отдела аналитики финансового маркетплейса «Сравни.ру» Виктор Кузьмин: «Размер увеличения зависит от банка и от типа вкладов, но большая часть изменений попадает в диапазон от 0,25 до 1,5 п. п.».

В декабре Московский кредитный банк (МКБ) увеличил доходность всей линейки вкладов в среднем на 0,5 п. п., максимальная доходность в банке теперь достигает 9%, рассказала начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов МКБ Юлия Алексеева. Для такой ставки клиенту надо открыть вклад через маркетплейс «Финуслуги» на 370 дней. Без дополнительных условий максимальная ставка в МКБ с учетом капитализации процентов составляет 7,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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