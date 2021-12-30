Рубль слабеет на фоне ожидания телефонного разговора Путина и Байдена

Впереди длинные выходные, сегодня также должен состояться в 23:00 по мск телефонный разговор президентов России и США, говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции» Андрей Кочетков: в подобных условиях на рынке растет нервозность. Если же учитывать низкие объемы предновогодних торгов, то любая спекулятивная волна порождает сильные движения, добавил он. По словам Кочеткова, движения усиливаются за счет принудительного закрытия позиций (так называемые стоп-лоссы), по которым инвесторы делали ставку на укрепление рубля. Впрочем, считает Кочетков, слабость в конце года лишь означает, что потенциал вероятного укрепления рубля в начале 2022 г. будет еще выше.