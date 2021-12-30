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Рубль слабеет на фоне ожидания телефонного разговора Путина и Байдена

Курс доллара превысил 75 рублей впервые с ноября
Екатерина Литова Вадим Арапов
Андрей Гордеев / Ведомости

Биржевой курс доллара поднялся в четверг, 30 декабря, до уровня 75,1 руб./$ и торгуется на 1,5% выше закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют данные Московской биржи на 15:30 мск. В последний раз курс доллара находился на отметке выше 75 руб. 26 ноября. Курс евро поднялся до 85,09 руб. (+1,35%), в последний раз курс евро находился на отметке выше 85 руб. также в ноябре.

Индекс Мосбиржи практически не растет, прибавляя к 16:00 мск. 0,8% (3770 пунктов), его долларовый аналог РТС снижается на 0,21% (1526 пунктов).

Впереди длинные выходные, сегодня также должен состояться в 23:00 по мск телефонный разговор президентов России и США, говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции» Андрей Кочетков: в подобных условиях на рынке растет нервозность. Если же учитывать низкие объемы предновогодних торгов, то любая спекулятивная волна порождает сильные движения, добавил он. По словам Кочеткова, движения усиливаются за счет принудительного закрытия позиций (так называемые стоп-лоссы), по которым инвесторы делали ставку на укрепление рубля. Впрочем, считает Кочетков, слабость в конце года лишь означает, что потенциал вероятного укрепления рубля в начале 2022 г. будет еще выше.

В БКС прогноз по курсу рубля к доллару на новогодние праздники – 73-75 руб./$, отмечает аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. Повышенный спрос населения в связи с путешествиями, покупательской активностью в зарубежных онлайн-магазинах может сдержанно влиять на курс в первые дни года, продолжил он. Буйволов считает, что пик покупательского спроса по традиции пришелся на дни непосредственно перед 1 января. Далее пара доллар-рубль может вернуться ближе к 74 руб./$, после чего курс может стабилизироваться.

Цены на нефть, которые в четверг опустились в красную зону, могут получить локальную поддержку после заседания ОПЕК+ 4 января даже в случае продления текущих параметров сделки, инвесторы поприветствуют отсутствие противоречий в рядах крупнейших экспортеров, считает эксперт. Буйволов сказал, что параллельно в «уме» рубль продолжает держать предстоящие сразу после праздников переговоры РФ и США.

Цель предстоящих переговоров Владимира Путина и Джо Байдена – достичь компромисса «с учетом принципиальных позиций», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Звонок инициировал Путин.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных «Ведомостями» аналитиков, в 2022 г. средний курс национальной валюты к доллару составит 72 руб./$ при среднегодовой цене на нефть марки Brent на уровне $72,3 за 1 барр. Относительно курса рубля ожидания аналитиков имеют довольно большой разрыв: от 68 до 80 руб. за $1.

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При сегодняшних ценах на нефть и текущем уровне ключевых макропоказателей рубль несколько недооценен и равновесный курс пары расположен чуть ниже отметки в 70 руб. за $1, говорил ранее управляющий активами «МКБ инвестиций» Михаил Поддубский. Укрепление российской валюты, по его словам, сдерживается общим умеренно негативным фоном в отношении всей группы валют развивающихся стран, санкционными рисками и операциями по покупке валюты в рамках бюджетного правила. По оценке «ВТБ капитала», среднегодовой курс доллара будет 71,5 руб. за $1.

В Райффайзенбанке, «Эксперт РА», «ФК Открытие», РЭУ им. Плеханова верят, что у российской валюты есть потенциал укрепиться ниже 70 руб. за $1 в 2022 г.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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