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Темпы роста страхового рынка замедлятся в два раза в 2022 году

На сборы будут давить рост ключевой ставки, удорожание кредитов, привлекательность депозитов и дефицит машин
Софья Шелудченко
Динамика страхового рынка будет зависеть от ключевой ставки, которую ЦБ 17 декабря повысил сразу на 1 п. п. до 8,5% / Максим Стулов / Ведомости

Темпы прироста страхового рынка по итогам этого года снизятся в 2 раза в сравнении с 2021 г., следует из предварительного прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у «Ведомостей»). Рынок вырастет на 7–9% (без учета страхования жизни – на 5–7%), а сборы достигнут 1,95 трлн руб. Несмотря на двукратное замедление роста рынка, размер сборов превысит итоги 2021 г. на 150 млрд руб.

Динамика страхового рынка будет зависеть от ключевой ставки, которую ЦБ 17 декабря повысил сразу на 1 п. п. до 8,5%. За 2021 г. она выросла в 2 раза и достигла своего максимального уровня с октября 2017 г. Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», своего пика ключевая ставка достигнет в I квартале на уровне 9%, а к концу году снизится до 7,75%. Продолжающееся повышение ключевой будет давить на все сегменты страхового рынка, при этом в рейтинговом агентстве не ожидают сокращения ни по одному из них. Прогноз основывается на предположении об отсутствии серьезных экономических шоков и потрясений в 2022 г., а также резких регуляторных изменений на страховом рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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