Темпы роста страхового рынка замедлятся в два раза в 2022 году

Темпы роста страхового рынка замедлятся в два раза в 2022 годуНа сборы будут давить рост ключевой ставки, удорожание кредитов, привлекательность депозитов и дефицит машин
Темпы прироста страхового рынка по итогам этого года снизятся в 2 раза в сравнении с 2021 г., следует из предварительного прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у «Ведомостей»). Рынок вырастет на 7–9% (без учета страхования жизни – на 5–7%), а сборы достигнут 1,95 трлн руб. Несмотря на двукратное замедление роста рынка, размер сборов превысит итоги 2021 г. на 150 млрд руб.
Динамика страхового рынка будет зависеть от ключевой ставки, которую ЦБ 17 декабря повысил сразу на 1 п. п. до 8,5%. За 2021 г. она выросла в 2 раза и достигла своего максимального уровня с октября 2017 г. Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», своего пика ключевая ставка достигнет в I квартале на уровне 9%, а к концу году снизится до 7,75%. Продолжающееся повышение ключевой будет давить на все сегменты страхового рынка, при этом в рейтинговом агентстве не ожидают сокращения ни по одному из них. Прогноз основывается на предположении об отсутствии серьезных экономических шоков и потрясений в 2022 г., а также резких регуляторных изменений на страховом рынке.