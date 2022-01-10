Темпы роста страхового рынка замедлятся в два раза в 2022 году

Динамика страхового рынка будет зависеть от ключевой ставки, которую ЦБ 17 декабря повысил сразу на 1 п. п. до 8,5%. За 2021 г. она выросла в 2 раза и достигла своего максимального уровня с октября 2017 г. Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», своего пика ключевая ставка достигнет в I квартале на уровне 9%, а к концу году снизится до 7,75%. Продолжающееся повышение ключевой будет давить на все сегменты страхового рынка, при этом в рейтинговом агентстве не ожидают сокращения ни по одному из них. Прогноз основывается на предположении об отсутствии серьезных экономических шоков и потрясений в 2022 г., а также резких регуляторных изменений на страховом рынке.