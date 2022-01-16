В фокусе недели: отчетности Bank of America, Goldman Sachs, Netflix, Alcoa

В фокусе недели: отчетности Bank of America, Goldman Sachs, Netflix, AlcoaЭти и другие компании отчитаются по результатам истекшего квартала на этой неделе
Сезон отчетности в США набирает обороты. На этой неделе внимание инвесторов будет, как и в прошлую пятницу, вновь приковано к крупнейшим банкам. Велик будет интерес к квартальным результатам алюминиевого гиганта Alcoa и стримингового сервиса фильмов и сериалов Netflix. Выхода финансовой отчетности российских эмитентов на неделе не предвидится. «Ведомости» изучили, чего ждут аналитики с Уолл-стрит от отчетов и акций этих компаний
Понедельник, 17 января
В понедельник торги на американском фондовом рынке проводиться не будут в связи с федеральным праздником США – Днем Мартина Лютера Кинга.
Выхода значимой отчетности на этот день не запланировано.
Вторник, 18 января
В этот день выйдут отчетности крупных компаний финансового сектора. Ключевыми станут квартальные результаты Bank of America и Goldman Sachs. Оба раскроются перед открытием рынка.