В фокусе недели: отчетности Bank of America, Goldman Sachs, Netflix, Alcoa

Сезон отчетности в США набирает обороты. На этой неделе внимание инвесторов будет, как и в прошлую пятницу, вновь приковано к крупнейшим банкам. Велик будет интерес к квартальным результатам алюминиевого гиганта Alcoa и стримингового сервиса фильмов и сериалов Netflix. Выхода финансовой отчетности российских эмитентов на неделе не предвидится. «Ведомости» изучили, чего ждут аналитики с Уолл-стрит от отчетов и акций этих компаний