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В фокусе недели: отчетности Bank of America, Goldman Sachs, Netflix, Alcoa

Эти и другие компании отчитаются по результатам истекшего квартала на этой неделе
Инга Сангалова
PIXABAY

Сезон отчетности в США набирает обороты. На этой неделе внимание инвесторов будет, как и в прошлую пятницу, вновь приковано к крупнейшим банкам. Велик будет интерес к квартальным результатам алюминиевого гиганта Alcoa и стримингового сервиса фильмов и сериалов Netflix. Выхода финансовой отчетности российских эмитентов на неделе не предвидится. «Ведомости» изучили, чего ждут аналитики с Уолл-стрит от отчетов и акций этих компаний

Понедельник, 17 января

В понедельник торги на американском фондовом рынке проводиться не будут в связи с федеральным праздником США – Днем Мартина Лютера Кинга. 

Выхода значимой отчетности на этот день не запланировано. 

Вторник, 18 января

В этот день выйдут отчетности крупных компаний финансового сектора. Ключевыми станут квартальные результаты Bank of America и Goldman Sachs. Оба раскроются перед открытием рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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